Öğrencilerin yaptığı roket ve SİHA TEKNOFEST’te finalist oldu

BU yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST'te yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri iki farklı kategoride yarışmaya katıldı. Yapılan roket Alçak İrtifa Yarışması'nda ilk 49'a kalırken SİHA ise son 8 finalist arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen ve binlerce teknoloji severi buluşturan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 17 - 22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen fuarın bu yılki katılımcıları arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ise uçan arabası ile dikkatleri üzerine çekti. Roket, uçan araba ve Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile fuara katılan öğrenciler, gün boyunca gelen ziyaretçilere araçlar hakkında bilgi verdi.

9 AYDA ROKET YAPTILAR

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Devrim Karahan, "Gelişim Roket Takımı olarak buraya katıldık. 6 kişilik bir ekiple roketi yaklaşık olarak 9 ay içerisinde hazırladık. TEKNOFEST Alçak İrtifa Yarışması'nda 570 takım arasından ilk 49'a kalarak finalist olduk. Bu kategoride bizden, roketin bin 500 metreye ulaşması isteniyordu. Zirvedeyken ilk paraşüt açılması, inerken de yaklaşık 580 metrede ikinci büyük paraşüt açılması ve roketin sağlam bir şekilde inmesi bekleniyordu. Biz de bunu başardık" dedi.

SİHA YARIŞMASINDA FİNALİST OLDULAR

TEKNOFEST'in Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) Yarışması'na Döner Kanat kategorisinden katıldıklarını ifade eden Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Tilbe Korkmaz ise, "Okulumuzda bulunan Teknoloji Transfer Ofisi'nde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ve TEKNOFEST'in böyle bir yarışması olduğunu gördüğümüzde katılmaya karar verdik. 11 kişilik bir grubumuz var. Yaklaşık 158 takım içerisinden son 21 takıma kaldık. Ve son 8 finalistten biri olarak yarışmaya devam ettik" dedi.

BAŞKA DRONE'U DÜŞMAN OLARAK ALGILIYOR

SİHA'nın yapabildikleri hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Yarışmanın amacı yaptığımız 4 kanatlı drone ile otomatik olarak kalkış, iniş ve yine diğer bir drone'u düşman olarak algılayıp 10 saniye boyunca ondan otomatik olarak görüntü almaktı. Biz de bunu gerçekleştirdik. Burada bizim silahımız karşıdaki drone'u düşman olarak algılayabilmek" diye konuştu.

DHA