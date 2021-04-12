Öğrencilerin yeni buluşma noktası “Topluluklar Sokağı”

Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı binasında "Topluluklar Sokağı" hayata geçiyor. Öğrenci topluluklarına ayrılan bu sokakta öğrencilerin ortak zevkler, meraklar ve amaçlarla bir araya gelebileceği bir kampüs hayatı oluşturularak öğrenci deneyiminin en üst düzeye ulaştırılması amaçlanıyor.

SKS Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrencilerin yaşam kalitesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için çaba gösterdiklerini belirterek "Ortak amacımız Trakya Üniversitesi öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanların tamamında gelişim sağlayacakları bir üniversite hayatı sunabilmektir" dedi.

"TOPLULUKLARI TEMSİL EDEN SİMGELER YER ALIYOR"

SKS Daire Başkanlığı binasını da öğrencilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayarak yeniden tasarladıklarını belirten Öğr. Gör. Burak İşçimen, "Topluluklar Sokağı'nda toplulukları temsil eden logolar ve resimler yer alıyor. Burada ayrıca topluluklarımızın gerçekleştireceği etkinlik bilgileri ve görselleri de yer alacak. Öğrencilerimiz, hocalarımız, çalışanlarımız daire başkanlığımızı ziyaret ettiklerinde topluluklarımızın neler ürettiklerini, ne kadar ürettiklerini görerek kültür, sağlık ve spor şube müdürlüklerimize ulaşacaklar. Bizler öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya düzenini değiştiren COVID-19 şimdilik aramıza mesafe koysa da üniversitemiz kampüslerinde bir araya geleceğimiz günlere dek, topluluklarımızla dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklere tüm öğrencilerimizin katılımlarını bekliyorum" ifadelerini aktardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı