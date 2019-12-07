Öğrencilerin yüzde 46’sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor

19 ilden 217 velinin katılımıyla gerçekleşen "Öğretmen ve Veli Algısı'araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yalnızca yüzde 54'ü başladığı okula devam ederken, veliler ve öğretmenlerin sektörden ortak beklentileri ise güven olarak tanımlanıyor.

Eğitim sektöründe öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 9 ay süren bir anket çalışması yapıldı. Eğitim sektöründe dile getirilemeyen sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan "Öğretmen ve Veli Algısı" araştırmanın sonuçları, Forum Eğitim K12 etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı. Çalışmalar, SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi işbirliği, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) CIFAL İstanbul ve YEGAM desteğiyle yürütüldü.

19 ilden 217 veli 17 ilden ise 120 öğretmen ile yapılan araştırmanın en dikkat sonucu, çocukların yalnızca yüzde 54'ünün başladığı okula devam etmekte olduğu, yüzde 46'sının eğitim kadrosu, okul imkanlarının yetersiz oluşu, yönetim anlayışı, akran zorbalığı gibi sebeplerden okulunu değiştirmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Araştırmanın Veli Algısı bölümünde ise şu an gittiği okulu maddi imkansızlıktan ötürü seçen velilerin yüzde 50'ye yakını yeterli imkan sunulduğunda çocuklarının okulunu değiştirebileceği belirtiliyor.

Velilerin eğitim düzeyi beklentiyi değiştiriyor

Okul motivasyonunda, velinin bizzat okulu ziyaret etme oranı ise yüzde 65'i buluyor. Bir üst sınıfa geçiş ilerledikçe veliler çocuklarının okul seçimine daha fazla katılmasına imkan tanıdığı ortaya çıktı. Lise düzeyinde çocuklarının seçimini dinleyen velilerin oranı yüzde 60'lara çıkmaktadır. İlk ve ortaokul seviyelerinde bu oran yüzde 20'lerdedir. Velilerin eğitim düzeyinin yüksek olmasının okuldan beklentilerini arttırırken, uluslararası programlar, üst düzey yabancı dil, okulun marka değeri, teknolojik alt yapı gibi konular ise daha önemli hale geliyor.

Çocuğun güvenliği tüm veliler için önemli

Araştırmaya göre, son yıllarda önlenebilir kazalar sonucu kaybedilen çocukların fazlalığı velileri oldukça etkiledi. Öğretmenlerle yapılan ve yüzde 80'inin üzerinde katılımın olduğu anket sonuçlarına göre, "Çalışma arkadaşlarıyla dostça ilişkiler kurulması ve veli memnuniyetine önem verilmesi" konusunda eğitim kurumlarında ilk etapta alması gereken başka bir aksiyon yoktur ifadelerine yer verildi. Devlet okullarında bile veli memnuniyetine önem verilir" ifadesini onaylayan öğretmenlerin oranı ise yüzde 60'ları bulmakta.

Ortak nokta güven

Veli ve öğretmenlere yönelik eğitim sektörü algı araştırmasında, hem öğretmenlerin hem de velilerin kullandığı ortak ifadelerin ve beklentilerin paralellik gösterdiği ortaya çıktı. İdeal eğitim kurumu tanımlayan bu ifadelerde; deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, problemlerle ilgili çözüm uygulamaları ve geri bildirim, güvenilir yönetim, alınan kararların uygulanması ve tutarlı olması, kurumun marka bilinirliliği, köklü ve geçmişi olan bir kurum olması, teknolojik donanım ve uygulamalar, uluslararası programlar gibi imkanlar yer aldı.

Kaynak: İHA