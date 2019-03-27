Öğrencilerle buluşan ÖTO Başkanı Rıfat Eriş’ten öğrencilere tavsiyeler

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, gelecekle ilgili söyleşi yaptı. Kariyer planlamaları ile Ödemiş ve çevresindeki istihdam açıklarından bahseden ÖTO Başkanı Eriş, kendisini dikkatle dinleyen öğrencileri yapacakları her işi en iyi şekilde yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu. Öğrencilere tavsiyede bulunan Eriş, öğrencilerin kariyer planlamalarına değindi. ÖTO Başkanı Eriş, kendisini dikkatle dinleyen öğrencilere önemli bilgiler aktararak, yapacakları her işi en iyi şekilde yapmaları gerektiğine değindi.

Konuşmasında, öğrencilerin seçtikleri bölümler doğrultusunda kendilerini okul dışında geliştirerek uygulama alanları oluşturmaları gerektiğine vurgulayan Eriş, özellikle Küçükmenderes Havzasında olmalarının avantajından faydalanabileceklerini belirtti.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, "Bölgemizin dünyanın en verimli arazileri arasında olduğunun bilincinde hareket etmeliyiz. Ülkemizin geleceği olan siz değerli öğrenciler bu topraklara hayırlı birer vatandaş olmak için ellerinizden geleni yapmalısınız. Başarı hiçbir zaman tesadüfen gelmemiştir. Her daim çok çalışan, farkındalık düzeyi yüksek olan bireyler başarıyı elde etmiştir. Sizlerde Küçük Menderes Havzasında olmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz" dedi.

Eriş, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek çözümler üretebilmek adına yönlendirmelerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Kaynak: İHA