Öğrencinin başını satırla kesip gövdesinden ayırmıştı! İhsan Güney tutuklandı!

Antalya'da meydana gelen cinayette, öğrenci yurdunda aşçı olan İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul isimli öğrencinin başına satır geçirerek ölmesine neden olmuştu. Olaya ilişkin Antalya Valiliği, "27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir." açıklaması yapmıştı. Türkiye'yi derinden sarsan katil hakkında beklenen karar geldi. İhsan Güney, polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesindeki bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u duvara dayayarak başını satırla kesti.

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

İhbar üzerine yurda gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı bilgisine ulaşılan İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.