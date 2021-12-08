Öğrencinin başını satırla kesip gövdesinden ayırmıştı! Katil zanlısı Aşçı İhsan Güney hakkında Antalya Valiliğinden açıklama geldi!

Antalya'da yaşanan vahşet anları Türkiye'yi derinden sarstı… Antalya Valiliği, Kepez ilçesindeki bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisini öldüren şüpheli hakkında açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalarla şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediği tespit edildi.

BİPOLAR TEŞHİSİ KONULMUŞ

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce öğrenci yurdunda aşçı olarak işe başladığını ve 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Antalya Valiliği:

AYLIK RUTİN KONTROLLERİNE GİTMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesindeki bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u duvara dayayarak başını satırla kesti.

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

İhbar üzerine yurda gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı bilgisine ulaşılan İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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