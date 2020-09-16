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  3. Öğrencinin testi pozitif çıktı! 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinada

Öğrencinin testi pozitif çıktı! 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinada

Zonguldak'taki bir ortaokulunda 8. sınıf öğrencisinin koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması üzerine 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinaya alındı.

Öğrencinin testi pozitif çıktı! 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinada

Ülkemizde koronavirüs salgınında vaka sayıları artarken Zonguldak'ta tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Öğrenilen bilgilere göre Yayla Ortaokulunda öğrenim gören bir 8. sınıf öğrencisinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine öğrencinin ailesine test yapılması kararlaştırıldı. Öğrencinin evinde karantinaya alınmasının ardından filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Tarama çalışması neticesinde testi pozitif çıkan öğrenci ile aynı sınıfta eğitim gören  24 öğrenci ve 2 öğretmenin de karantina altına alınmasına karar verildi. Karantina altına alınanların 14 günlük gözlem süreci ise sürüyor.

Öğrencinin testi pozitif çıktı! 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinada

UZAKTAN EĞİTİMLE DERSLERİNE DEVAM EDECEKLER

Öte yandan Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tosun da testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Gözlem altındaki diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öğrencinin testi pozitif çıktı! 2 öğretmen ve 24 öğrenci karantinada

Tayfun Altuntaş
Editör


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