Öğrenciye kötü muamele ile suçlanan öğretmen konuştu (2)

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Zihinsel engelli M.A'nın darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, zihinsel engelli M.A. ile babası M.A'nın ifadelerine başvurdu. Baba M.A., oğlunun uzun yıllardan bu yana 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gördüğünü belirterek, "Ben okuldan ve öğretmenlerden memnunum. Oğluma gayet iyi bakıyorlar. Şikayetçi değilim" dedi. Darbedildiği ileri sürülen M.A. ise, "Hocam ile voleybol oynadık. Kimse beni darbetmedi. Olay benim inatlaşmam sonucu oldu. Kimseden şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA