Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK sonuçlarına göre öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar araştırmalarını öğrenim kredisi yönünde yoğunlaştırdı. Öğrenim kredisi ile burs arasında farklar var. Sonuçlarını görüntüleyen öğrencilerden bazıları "Öğrenim kredisi alabilirsiniz.' ibaresi ile karşılaştı. Peki, Öğrenim kredisi nedir, geri ödemeli mi? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR, GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

ÖĞRENİM KREDİSİ İLE BURS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Burslar üniversite öğrencisi ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun esaslarına göre geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Üniversite eğitimi alan öğrencilere destek olmak için KYK tarafından kredi verilmektedir. Krediler normal öğrenim süresi boyunca verilmektedir. Öğrenciler mezun olmalarının ardında bu kredileri geri ödemek zorundadır. Öğrenim kredisi borcu, öğrencilere normal öğrenim süresi boyunca verilen tutarlarda TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle hesaplanmaktadır.

KYK KREDİSİ HESAP AÇMA

Öğrenciler KYK kredi ve burs kartlarını belirtilen Ziraat Bankası şubelerinden alacak. Öğrencilere burs veya kredi kapsamında Ziraat Bankası Genç Bank Kart verilecek. Ödemeler öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre verilecektir. Ödemeler her ayın 6 ila 10’u arasında yapılacak.

KYK KREDİ FAİZİ NE KADAR?

Öğrencileri KYK kredi borçları, kredinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerindeki artışalar uygulanarak hesaplanacak tutarın eklenmesiyle hesaplanır. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu öğrenim süresi boyunca alınan kredinin 3 katını geçmemektedir.