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Öğreti ne demek, TDK'ya göre Öğreti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Öğreti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Öğreti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Öğreti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Öğreti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Öğreti ne demek, TDK'ya göre Öğreti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öğreti ne demek? Öğreti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öğreti kelimesi. Peki öğreti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öğreti nedir, öğreti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖĞRETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öğreti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öğreti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin
- Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin
- Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek
- Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü

ÖĞRETİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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