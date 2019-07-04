Öğretim görevlisi Hasan Bilgili hakkında YÖK kararını verdi

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararını verdi.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle "kamu görevinden çıkarma cezası" verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ceza nedeniyle Prof. Dr. Hasan Bilgili, herhangi bir kamu kuruluşunda veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacak.

Kaynak: İHA