Öğretim görevlisi HES kodu alma| Hes kodu nasıl kaydedilir?

ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunlu kılındı. HES kodu olmayan öğrencileri sınavlara giremeyeceği gibi, HES kodu olmayan öğretim görevlileri de sınavlarda görev alamayacak. Peki Öğretim görevlisi HES kodu nasıl ve nereden alınır? Hes kodu nasıl kaydedilir?

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HES KODU ALMA

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

3. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU NASIL KAYDEDİLİR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz sınavlarda görev alan tüm sınav görevlilerinin HES kodları Başkanlığımız tarafından Sağlık Bakanlığından alınmaktaydı. Bundan sonra HES kodu bilgisini, adaylarda olduğu gibi sınav görevlilerinden de isteyeceğiz.

Görevlilerimizin sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları ve HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Görevliler, edindikleri HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Görevli İşlemleri Sisteminde (GİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır.'' dedi.

ÖSYM GİS EKRANI