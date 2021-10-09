Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Öğretim Görevlisi Maaşları ve İş İlanları

Öğretim Görevlisi görev tanımı nedir, Öğretim Görevlisi ne iş yapar, Öğretim Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Öğretim Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Öğretim Görevlisi Tanımı;

Yüksek öğretim kuruluşlarında eğitim ile ilgili öğrencilere dersler veren, konusunda araştırma yapan, yaptıran ve mastır programı uygulayanlara rehberlik eden kişidir.

Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Öğretim Görevlisi Maaşları

Öğretim Görevlisi maaşı ortalama aylık 5.600- TL’dir. En düşük Öğretim Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Öğretim Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Öğretim Görevlisi Ne İş Yapar?

Öğretim Görevlisi;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müfredat programına göre öğrencilere teorik ve uygulamalı dersleri vermek,

b) Konusu ile ilgili ders notları ve kitapları hazırlayıp ders notlarını öğrencilere dağıtarak konu ile ilgili film ve slaytlar göstermek,

c) Teorik konular dışında öğrencilere uygulamalar yaptırmak,

d) Sınav yapıp değerlendirmek,

e) Konusu ile ilgili araştırmalarda bulunmak,

f) Tez konuları seçmek veya seçiminde öğrencilere yardımcı olmak, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Öğretim Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Öğretim Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Öğretim Görevlisi mesleğinin meslek kodu 2310.48 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Öğretim Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Öğretim Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?