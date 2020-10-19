Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, Taner ile yüz yüze geliyor!
FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU
Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.
Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”
Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!
ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI
İlker Kaleli
Ceren Moray
Serhat Kılıç
Afra Saraçoğlu
Serkan Keskin
Şerif Erol
Ramazan Mert Demir
Efekan Can
Elif Ceren Balıkçı
Ezgi Gör
Can Bartu Aslan
Hasan Şahintürk
Beran Soysal
Hakan Dinçkol
İsmail Karagöz
Cansın Şenel
Doğa Özüm
Bensu Uğur
Özgür Civelek
Göksü Melek Ulucan
Seyit Nizam Yılmaz
Burak Can Aras
Deniz Özgür
Ömer Furkan Eroğlan
Metehan Parıltı
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