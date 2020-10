Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Öğretmen 6. bölüm izle

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Öğretmen'in yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. İşte Öğretmen 7. bölüm fragmanı haberimizde...

ÖĞRETMEN 7. BÖLÜM FRAGMANI





ÖĞRETMEN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi’ne gelmiştir. Yılmaz ise Akif’in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.

ÖĞRETMEN KONUSU

İdealist lise öğretmeni Akif'in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

İlker Kaleli (Âkif)

Ceren Moray (Zeynep)

Afra Saraçoğlu (Gizem)

Serhat Kılıç (Taner)

Serkan Keskin (Yılmaz)

Şerif Erol (Metin)

Yardımcı karakterler

Ruhi Sarı (Ziya)

Beran Soysal (Mahir)

Cansın Şenel (Simge)

Hasan Şahintürk (Kenan)

İsmail Karagöz (Coşkun)

Hakan Dinçkol (Harun)

Öğrenci kadrosu

Efekan Can (Tuğrul)

Elif Ceren Balıkçı (Mevsim)

Ezgi Gör (Nil)

Ramazan Demir (Ateş)

Doğa Özüm (Rüya)

Bensu Uğur (Selin)

Özgür Civelek (Fiko)

Can Bartu Aslan (Çetin)

Seyit Nizam Yılmaz (Halil)

Göksu Melek Ulucan (Mine)

Burak Can Aras (İsmail)

Deniz Özgür (Seher)