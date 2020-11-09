Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif'ten izleyenleri duygulandıran final!

FOX TV'nin sevilen dizisi Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Akif, öğrencilerin rehine hayatını sonlandırırken Akif'in kendini öldürteceğini anlayan öğrencileri ise çatıya çıkıp onun önünde siper oluyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

Ramazan Mert Demir

Efekan Can

Elif Ceren Balıkçı

Ezgi Gör

Can Bartu Aslan

Hasan Şahintürk

Beran Soysal

Hakan Dinçkol

İsmail Karagöz

Cansın Şenel

Doğa Özüm

Bensu Uğur

Özgür Civelek

Göksü Melek Ulucan

Seyit Nizam Yılmaz

Burak Can Aras

Deniz Özgür

Ömer Furkan Eroğlan

Metehan Parıltı

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