 Öğretmen 9 öğrencisine koronavirüs bulaştırdı 

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken anadolunun çeşitli bölgelerinden yeni vaka haberleri de gelmeye devam ediyor.Alınan tedbirlere uymayanlar, vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "maske-temizlik-sosyal mesafe" uyarılarını dikkate almayanlar koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

OSMANİYE'DE YENİ VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde özel ders veren 1 öğretmen ve 9 öğrencisinde korona virüs tespit edildi.Alınan bilgiye göre, A.Ç. isimli öğretmen yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.Öğretmen A.Ç’ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca filyasyon çalışmaları kapsamında özel ders verdiği 14 öğrencisine de korona testi yapıldı. A.Ç'nin ders verdiği öğrencilerden 9’unda korona virüs tespit edildi. Öğretmen ve öğrencileri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin aileleri ve temas ettiği kişiler ise evlerinde 14 gün izolasyon altına alındı.