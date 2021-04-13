Öğretmen aşı randevusu alamıyorum? Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 125 bin öğretmenin aşılanacağını duyurmasının ardından 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle Öğretmen aşı randevu sistemi açıldı. Peki Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır 2021? Öte yandan sistemde sorun yaşayanlar da bulunuyor. Bazı öğretmenler internet üzerinden Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum? sorusunu araştırıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR 2021?

Öğretmenler aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenmek için aralarında boşluk bırakarak "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazmalı ve 2023'e SMS göndermelidir.

Sırası gelen öğretmenler "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabilmektedir.

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALAMIYORUM?

Öğretmen aşı randevusu için araştırmalar hızlandı. Sırası gelen öğretmenler randevu zamanında aşı olabilecek. Randevu sorgulaması yukarıdaki uygulamalar aracılığı ile yapılabilmektedir. Randevu alırken sorun yaşayan bir çok öğretmen Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum? sorusuna yanıt arıyor. Zaman zaman sistemdeki yoğunluktan ve ya sistemsel hatalardan kaynaklı randevu alınamayabilinmektedir. Sisteme sık sık giriş yaparak deneme sağlamanız gerekebilir. Öte yandan sistemsel hatanın dışında sorun alınıyorsa "Alo 182" hattını arayıp bilgi alabilirsiniz.