Öğretmen atama takvimi ne zaman belli olacak? Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:



"Olağanüstü bir durum var. Çocukların eğitim düzenlerinin bozulmasına izin vermezdik. Elbette hatalarımız eksiklerimiz olacak."

ÖZEL OKULLARIN ÜCRET PROBLEMİ

"Biz özel okulun aldığı tüm ücreti iade etmesi öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek, bütün derslerin telafi edileceği konuşuldu. Diğer bir takım ücretlerle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışılıyor."

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" dedi.