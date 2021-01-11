Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı!

TRT Kürdi'ye konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini hatırlatarak, kısa süre içerisinde yeni takvimin netleşeceğini müjdeledi.

ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?*

Selçuk, 2021 öğretmen atama takvimiyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

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