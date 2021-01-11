Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yeni ABD yönetiminin CIA direktörü Willam Burns olduAkhisarspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun tutuklandı!Resen soruşturma nedir? Ne demek? | Resen soruşturulan suçlarHaftalık burç yorumu 11 Ocak - 17 Ocak 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINMHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!Çin aşısının Faz 3 çalışmalarında sona gelindi: Rapordan sevindiren haberlerNagehan Alçı, okulların kapalı tutulmasına isyan etti: Öğretmenler ve öğrenciler rahata alıştı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı!

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalarla ilgili, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı!

TRT Kürdi'ye konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.  Bakan Selçuk, öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini hatırlatarak, kısa süre içerisinde yeni takvimin netleşeceğini müjdeledi. 

ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?*

Selçuk, 2021 öğretmen atama takvimiyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Sözleşmeli Öğretmen maaşı 2021 | Sözleşmeli Öğretmen ne kadar maaş alır?Sözleşmeli Öğretmen maaşı 2021 | Sözleşmeli Öğretmen ne kadar maaş alır?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT