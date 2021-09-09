Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Çarşamba akşamı Twitter'dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Bugün, öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu. Bu kapsamda Öğretmen ataması ne zaman? | 15 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını belirtti.

Paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer veren Erdoğan'ın bahsettiği öğretmen ataması başvuru tarihleri bugün belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ NE?

Yapılan açıklamaya göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları ise önümüzdeki yıl 31 Ocak'da açıklanacak.