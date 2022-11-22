Öğretmen çocuklarından nakil kriteri aranmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemede öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık" dedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN ÖĞRETMENLERİMİZE KOLAYLIK

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye göre, görev yeri değişikliği yapan öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarının liselere nakil ve geçişlerinde gideceği okulda boş kontenjan kriteri aranmayacak. 15 Kasım 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Görev yeri değişen öğretmenlerimiz, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan sınırı nedeniyle kendi merkezi sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağında okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları bize ilettiler. Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntılarını gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık. Buradaki kriterimiz, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacak" dedi.