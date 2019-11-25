'Öğretmen Destek Noktaları' için şubatta pilot uygulama başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin bütün ilçelerinde kurulacak "Öğretmen Destek Noktaları'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bunu Türkiye çapında sürekli gelişime hizmet eden öğretmenlerimizin niteliklerinin artmasına yardım eden bir araç gibi görmek lazım. Şubat ayından itibaren Ankara'da ve bazı illerimizde bunun pilotlaması yapılacak" dedi.

Ankara'da, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtım" toplantısına katılan Bakan Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişimine destek vermek amacıyla bu birimlerin oluşturulduğunu, güçlü bir gelecek için öğretmenlere destek verilmesi gerektiğini bildirdi. Güçlü öğretmenler için sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimin olması gerektiğini söyleyen Selçuk, "Yılda 2-3 gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yani bulunduğu yerde de yıl boyu eğitim alabilecek şekilde sürekli ve sürdürülebilir bir meslek gelişimi kavramı çok çok önemli. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye, "Öğretmen destek noktası" açıyoruz. O ilçedeki, ildeki ekosistemin içine dahil olmuş olan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, bütün Türkiye'nin birikimini bu destek için kullanıp, mesleki gelişim anlamındaki her ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıdan söz ediyoruz" dedi.

'100 KİŞİLİK EKİP İÇERİKLER GELİŞTİRECEK'

Bakan Selçuk, destek noktalarının dijital bir platform olacağını, Ankara'da eğitim bilimleri uzmanlarından oluşan bir merkez ekibinin mesleki gelişim programı için içerik üreteceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Yaklaşık yüz kişinin üzerinde oluşan bir ekibin, bütün dünyanın birikimini kullanarak içerikler geliştirilmesi ve okullara, öğretmenlere mesleki gelişim için her türlü hazırlığı yapmaları ve bunu anlık olarak paylaşmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili her türlü hazırlığımız tamamlandı" diye konuştu.

'HEPSİNİN CEVABI HAZIRLANMIŞ DURUMDA'

Bakan Selçuk, Öğretmen Destek Noktaları'nın Şubat ayından itibaren hayata geçirileceğini kaydederek şöyle konuştu: "Bunu Türkiye çapında sürekli gelişime hizmet eden öğretmenlerimizin niteliklerinin artmasına yardım eden bir araç gibi görmek lazım ve hemen önümüzdeki Şubat ayından itibaren de Ankara'da ve bazı illerimizde bunun pilotlaması yapılacak. Bu pilotlamanın arkasından da bütün ilçelerimizde bunun yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir yol haritası oluşturduk. Bu yol haritasına bağlı olarak da Öğretmen Destek Noktaları'nın standartları, içindeki materyaller, malzemeler, araçlar, gereçler nelerdir? Kaç uzmanımız, ne şekilde buralarda çalışacak? Bunlarla ilgili standartlar nelerdir? Bunlarını hepsinin cevabı hazırlanmış durumda."

'ISRARLA VURGULUYORUM'

Uzaktan öğretim yoluyla mesleki eğitim desteği verilmesi için de gerekli altyapının kurulduğunu anlatan Selçuk, "Türkiye'nin öğretmenleri, yöneticileri eğitimi yüklenmedikçe, omuzlanmadıkça eğitimin sorunlarını daha kolay çözemeyiz diye ısrarla vurguluyorum. Ama bütün bu destek noktaları öğretmenlerin, yöneticilerimizin omuzlarıdır. Onların hepsinin desteğiyle beraber biz eğitimi "Türkiye'nin en büyük sorunu değil, en büyük çözümüdür" anlayışımızla düşüncemizle daha da ileri götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA