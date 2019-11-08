24 Kasım öğretmenler günü yaklaşırken hem öğrencileri hem de öğretmenleri heyecan kapladı. Kutsal meslek olan öğretmenliğin ,şiirler ve kutlamalar ile anıldığı bu günde sizler için öğretmenlerle ilgi şiirleri en güzel şiirleri derledik. İşte öğretmenlerle ilgili en güzel şiirler...

Öğretmen ile ilgili şiirler /Öğretmenler ile ilgili kısa şiirler /Öğretmen şiirleri

Öğretmenim

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

Öğretmenime...

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel...

Süleyman ÖZBEK

Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim

Kalemimin mürekkebi alın terindir.

Vedalaşıp gidersem öğretmenim

Unutmayı unuturum da, unutmadığım

Kalbimdeki en güzel yerindir.

Bir gün adımı soranda çocuklarım

Kendimden önce senin adını söylerim

Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,

Uğrunda harcanır boncuk boncuk,

Yine de bitmez öğretmenim var derim

Güllerin güzelliğini göstermeden önce

Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım

Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma

Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir

Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim

Sen güneş kadar uzakta bile olsan

Her bakışımda gülümseyişini görürüm

Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar

İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

Atatürk ve Öğretmenim

Sevgili öğretmenim

Heyecanla beklerdik seni her sabah

"GÜNAYDIN" derdin, seslerin en güzeliyle,

"BUGÜNKÜ KONUMUZ" diye, başlardın söze

Kara tahta Önünde akbilgilerle

Çırpınırdın, birşeyler öğretmek için bize.

"BAYRAK" derdin öğretmenim

Heyecandan dalgalanırdı sesin BAYRAK gibi

"ATATÜRK" deyince coşardın sen

Yatağına sığmayan IRMAK gibi.

"ATATÜRK" deyince öğretmenim

Nefes almaz seni dinlerdik

Anlatırdın hayatını devrimlerini

Cepheden-cepheye koşardın sen

Daha bir büyürdün gözümüzde

Sanki ATATÜRK'Ü yaşardın sen.

Ellerinden öperim öğretmenim.

En güzel duygularla en güzel bilgilerle

Yetiştirdin bizi

Şimdi içimizde inanç başımızda BAYRAK

Bu Yurt sevincimiz tasamız bizim

ATATÜRK ilkeleri en büyük yasamız bizim

ATATÜRK yolundan dönmeyiz biz

MEŞ'ALEMİZ ATATÜRK sönmeyiz biz...

Özkan GÖNLÜM

Öğretmen ile ilgili şiirler

Öğretmenin Öyküsü

Ben, köy öğretmeniyim,

Dağ başında bulutların altında.

Toprak kokar ellerim,

Pantolonumda çamur lekesi var.

Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

Kars'tan Edirne'ye kadar.

Geceleri mum yakarım odamda,

Yarın dokuz Ekim,

Köyde bayram var.

On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

Tüm anadolu'ya selamları var.

Henüz kara tahtam yok,

İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

Aydınlık A'dan başlayacak

O. Köksal MEMİŞ

Öğret Bana Öğretmenim

Öğret bana barışı,

Öğret bana öğretmenim.

İnsanlığı, insan olmayı

Vatanıma yurduma katkıyı.

Öğret bana barışı,

Öğret bana öğretmenim.

Sosyal Bilgileri, Feni

Türkçeyi ve Dini

Öğret bana dostluğu,

Öğret bana öğretmenim.

Bilmem senin hakkını;

Ne zaman ödeyeceğim?

Öğret bana dayanışmayı,

Öğret bana öğretmenim.

Ödevlerimi yapıp,

Sizi hep seveceğim.

Beril Küçükler

Sen Bizim Her şeyimizsin Öğretmenim

En kutsal bir görevdir senin mesleğin

Bizlere bilgi sunmak senin isteğin

Çok lazımdı gerçekten bize desteğin

Sen bizim her şeyimizsin öğretmenim

Çocuk oldun bizimle oyun oynadın

Baba oldun bizleri yalnız koymadın

Hiçbir zaman kimseyi inan kırmadın

Sen bizim her şeyimizsin öğretmenim

Zaman geldi bizleri sen azarladın

Aklındaki düşleri hep tasarladın

Her zaman kalplere sevgi aşıladın

Sen bizim her şeyimizsin öğretmenim

Seninle öğrendik biz doğru olmayı

İnsanlarla her zaman dostluk kurmayı

Bize sevdirdin sen kitap okumayı

Sen bizim her şeyimizsin öğretmenim

Erdinç Güder

ÖĞRETMENİN ANDI

Ahdettim, yemin ettim dönmeyeceğim geri;

Gidiyorum yurdumun çok uzak diyarına.

Cehalet cinlerinin cirit oynayan yeri;

Şimdi beni bekliyor, bakıyor yollarıma.

Varacağım köyüme ziyamı saçmak için;

Bıkmadan, usanmadan bilgiyi yayacağım.

"Başı boş dolaşmalar, bu işsizlikler niçin,

Niçin çalışmıyoruz?" diye anlatacağım.

Okulumu açarak talebelerim ile;

Bol irfan vereceğim, ilme susamışlara.

Ama yılmayacağım, dökülsem de n'olacak?

Yılmazlardan ide var, bu yurt için başımda.

Bilgiyi kafalara perçinleyebilirsem;

Gelecek günlerimi mutlu görebilirim.

Yurdun evlâtlarını tüm okumuş görürsem,

İşte ruhum, o zaman rahat ölebilirim...

Mehmet AYDIN

ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

Şehit Öğretmenim

Yüreğim acıyor, içim kanıyor öğretmenin,

Öksüz kaldı çocukların canım öğretmenim,

Aydınlık fikirlerinle kucakladın toprağı,

Benim canım şehit öğretmenim.

Deprem ayırdı bizi uzak diyarlara,

Bu kutsal görev için can verdin,

Bekçileriniz aydınlık ufkunun,

Sen rahat uyu öğretmenim.

Canım öğretmenim

Seni çok seviyorum

Saygıyla anıyorum

Şimdi mezun oldum

Sana şiirler yazıyorum

Bende çok değerin var

Benim sana borcum var

Asla ödeyemem

Benim sana saygım var

Öyle tatlı dilin

Yazı yazar elin

Canım öğretmenim

Size çok teşekkür ederim

Çağla Yel

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel.

Süleyman ÖZBEK

ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ KISA ŞİİRLER

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM

Ben,

Seni ilk defa

Okul duvarının dışından

Okula gitmezken tanıdım.

Kirli suratım, karışmış saçlarım

Çapaklanmış gözlerimle

Hep sana bakardım

Anasızlığımın özlemini

Senin çocuklarla ilgilenmenle

Kapardım

Okula başladığımda,

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

Sıcacık bakışlarınla kurutur

Bana bir kerecik dokunman için

Her türlü yaramazlığı yapardım

Ben,

Sevdalarımın en büyüğünü

Sana bakarak yaşadım

Sevgili öğretmenim.

Ragıp SARI

Sevgili Öğretmenim

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne - baba gibisin,

Bizi, bağrına basarsın.

Fethi BOLAYIR