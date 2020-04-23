Öğretmen öğrencilerinin çizgi karakterleri ile 23 Nisan’ı kutladı

DÜZCE(İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı koronavirüs salgını için alınan tedbirler nedeniyle sokaklarda kutlanamadı ancak kutlama ve coşkuya engel olamadı. Korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerini özleyen Düzceli öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinin balkonunu süsleyerek kutlarken öğrencilerini de unutmadı. Öğretmen Nursel Yıldır, 23 Nisan için süslediği balkonuna öğrencilerinin çizgi karakterlerini ve isimlerini de ekleyerek, Ulusal Egemenlik Bayramının 100. yılını tek başına kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı korona virüs salgını için alınan tedbirler kapsamında sokaklarda kutlanamayınca coşku evlerin balkonlarına yansıdı. Düzce'nin Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan Pırpır Köyü İlkokulu 1. Sınıf öğretmeni Nursel Yıldır, sınıfında bulunan 10 öğrenciyi temsil eden ve öğrencilerine benzeyen çizgi karekterler çizerek balkonunu bu karakterler, Türk Bayrakları ve yazılarla süsleyerek bayram yerine çevirdi.

Öğretmen Nursel Yıldır; "Öğrencilerime görevler verdim balkonlarını süslesinler, camlarını süslesinler. Eğlenceli hale getirsinler. Çok özledim bu süreç içerisinde. Amacımız coşkuyla birbirimize sarılıp bayram sevinci yaşayabilmek. Her öğrenciyi sembolize eden çizgi karakterlerini çizdim. Hem sevinç ve coşkuyu yaşadım hemde biraz buruk geçti. Ama hepsinin yüzü gülsün istiyorum. Koronavirüs salgını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna engel olamadı" dedi.

Diğer taraftan Düzce'de birçok evin balkonu ve pencereleri de Türk Bayrakları rengarenk süslerle süslenerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Kaynak: İHA