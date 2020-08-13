Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB Öğretmen seminerleri son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacağını ve 21 Eylül'de de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze başlayacağını açıkladı. Diğer yandan dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre seminerler 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni dönemde yapılacak değişiklikler hakkında seminerlerde bilgilendirilecek.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pandemi nedeniyle telafi eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

UYUM SÜRECİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Anaokulu ve 1. sınıflar için uyum süreci 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

MEB AKADEMİK TAKVİM

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 21 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

Birinci dönem 31 Ağustos 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında sürecek.