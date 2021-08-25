Sağlık Bakanlığı ve MEB'in iş birliğinde hazırlanan yüz yüze eğitim için alınacak koronavirüs tedbirleri "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" başlığı altında toplanarak il milli eğitim müdürlüklerine iletildi. Bunun ardından yüz yüze eğitime ilişkin birçok konu merak edilmeye başladı. Bunlardan biri de öğretmenlerin seminer tarihleri oldu. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2021? Seminer programları belli oldu mu 2021? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? SEMİNER PROGRAMLARI BELLİ OLDU MU 2021?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında internet aracılığı ile gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 – 2022 eğitim öğretim takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları tarihleri için duyuruda bulundu. Özer, çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verileceğini belirterek "Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz. Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.



2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.



3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.



5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.



6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.



8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.



9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.