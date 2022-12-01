Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti

Her hafta farklı bir köye giderek vatandaşların yaşamlarını fotoğraflayan Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti. Dağ köylerindeki zorlu yaşamı fotoğraflayan Bartın, kış mevsiminde vatandaşların hayvanlarını kar üzerinde yemlemesini, donan su borularını ve gündelik yaşamı kayıt altına aldı.

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Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ köylerinin karla kaplanmasıyla vatandaşların zorlu kış yaşamı da başladı.

Her hafta farklı bir köye giderek vatandaşların yaşamlarını fotoğraflayan Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti. Dağ köylerindeki zorlu yaşamı fotoğraflayan Bartın, kış mevsiminde vatandaşların hayvanlarını kar üzerinde yemlemesini, donan su borularını ve gündelik yaşamı kayıt altına aldı.

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ÖĞRETMEN ÜMİT BARTIN KÖYLERİ GEZMEYE DEVAM EDİYOR

Zorlu kış sürecinin dağ köylerinde başladığını ifade eden Ümit Bartın, "Bugün yine köyleri gezerken insanlarımızın yaşadığı zorluklara şahit oldum. Hayvan besleyen insanımızın çektiği zorlukların yanı sıra su konusunda yaşanan sıkıntılara şahit oldum. Kış mevsiminin başlamasıyla maalesef büyük zorluklar da ortaya çıkıyor. Bugün buna birebir şahit oldum. Yüksekova'nın kışı çok sert geçtiği için haliyle insanımız bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Köylerde özellikle sıkıntılar daha da çok. Güzel olan ise köylerde yaşayan insanların genelde bu sıkıntıları giderme konusunda beraber çalışmalarıdır. Umarım insanımız bu sene çok zorluklar yaşamaz ve bu kış mevsimini sıkıntısız geçirir" dedi.

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