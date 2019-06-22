Öğretmen ve öğrenciler doğada öğrenelim etkinliği için Sason’a geldi

Batman'daki çeşitli okullarda eğitim faaliyeti yürüten öğretmen ve öğrenciler, sene sonu seminer çalışmaları kapsamında doğa turizmiyle ziyaretçilerini cezbeden Sason'a akın etti.

'Doğada öğrenelim" temasıyla 70 personeli ile birlikte yıl sonu eğitim seminerleri kapsamında Sason'a geldiklerini belirten Batman Fatih Ortaokulu Müdürü Sabahattin Sincar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ön gördüğü yıl sonu etkinlikleri kapsamında, bölgemizde doğasıyla ön plana çıkan şirin ilçemiz olan Sason'a 70 personelimiz ile birlikte geldik. Öğretmenler ve öğrencilerimiz "doğada öğrenelim" teması ile doğa yürüyüşü etkinliği ve oryantiring etkinliklerine de katıldı. Doğada yapılan eğitimin her yönünden faydalanmak istiyoruz. Yapılan bu faaliyetler öğretmen ve öğrencilerin başarısını artıracaktır" dedi.

Personellerinin Sason doğası karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Fatih Ortaokulu Müdür yardımcısı İbrahim Halil Doğruyol'da "Bu etkinlikler, okul müdürlüklerince kurum imkanları doğrultusunda planlandı. Öğretmenlerin motivasyonunu ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması amacıyla etkinlik sonunda piknik düzenledik. Sason bölgede doğa gezisi ve ekolojik turizm için en güzel ilçelerden biridir. İlk defa Sason'u gören birçok personelimiz gördüğü güzel manzaralar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sason'da güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sason'da Sevek Deresi, Şad Mesire alanı, Karşıyaka ve Dereköy'deki doğal alanları gezen kafile, çay kenarında yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA