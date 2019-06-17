Öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi bir eve ışık oldular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor " projesi kapsamında Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahibi bir eve ışık oldular.

İhtiyaç sahibi vatandaşın evini Elektrik Elektronik Teknolojisi, Mobilya Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi alanındaki öğrencilerle yeniden dizayn edildi. Proje kapsamında evin elektrik tesisatı bu alandaki öğrenciler tarafından yenilendi. Tesisat Teknolojisi ve İnşaat Teknolojisi alanı öğrencileri evin su tesisatını onararak banyo ve tuvaletin yenilenmesini sağladılar. Mobilya Teknolojisi öğrencileri ise mutfak dolapları ve salon takımı yaparak bu bölümlerinde yenilenmesini sağladılar.

Kurum müdürü Abdullah Abasız, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bu proje ile birçok ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyerek Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi olarak bölge düzeyinde büyük çaplı proje gerçekleştirdiklerini söyleyerek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Kurum Müdür Yardımcıları Gökhan İncircioğlu, Cemal Akdağ, Gülgün Arslan'a, kurum öğretmenleri Hasan Şahin, Erkan Tekinalp, Şebnem Cırık ve Murat Karlı'ya ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA