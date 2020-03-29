Öğretmen ve öğrenciler internetten buluşuyor

Çeşme'de, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Kapan koordinatörlüğünde verilen Uzaktan Eğitim programı kullanımı ile öğretmenler evlerinden öğrencilerin evlerine ulaşıyor.

Proje kapsamında, Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Güldehan Acaroğlu, internet üzerinden öğrencileri ile buluştu. Çeşme'deki öğretmenler de, 30 Mart Pazartesi gününden itibaren internet üzerinden öğrencileri ile buluşarak uzaktan eğitim yapıyor.

Kaynak: İHA