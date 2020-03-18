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Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı

Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı.

Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı

Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı.

Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Ordu'nun güzel görüntüleri eşliğinde hazırladıkları "Çanakkale Türküsü" klibi büyük takdir topladı. İzleyenlerin duygulandığı klip sosyal medyada 10 binlerce beğeni aldı.

Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı

Kaynak: İHA




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