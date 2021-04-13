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  3. Öğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!

Öğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında orta riskli iller arasında bulunan Van'da 8 okulda öğrenci ve öğretmelerde virüs tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Öğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!

Van’ın Özalp ilçesindeki toplam 8 okul karantinaya alındı. Öğretmenler ve öğrencilerde pozitif vakalara rastlanılması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, derslerin 7 gün boyunca uzaktan devam edeceğini açıkladı. İşte tatil edilen o okullar;

Yavuzlar İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı İlkokulu, Sağmalı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu, Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karasu İlk ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu.

Öğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!Öğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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