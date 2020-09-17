Öğretmen yeni sezon fragmanı yayınlandı | Akif ölüyor mu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Öğretmen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında okulun çatısında Yılmaz Komiser'i rehin alan ve elinde silah bulunan Akif, keskin nişancı polis tarafından vuruluyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Öğretmen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

Ramazan Mert Demir

Efekan Can

Elif Ceren Balıkçı

Ezgi Gör

Can Bartu Aslan

Hasan Şahintürk

Beran Soysal

Hakan Dinçkol

İsmail Karagöz

Cansın Şenel

Doğa Özüm

Bensu Uğur

Özgür Civelek

Göksü Melek Ulucan

Seyit Nizam Yılmaz

Burak Can Aras

Deniz Özgür

Ömer Furkan Eroğlan

Metehan Parıltı

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