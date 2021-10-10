Öğretmenden mide bulandıran taciz! Market çalışanına spermli not verdi!

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği görevi yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu.

Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıkmasıyla N.T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. N.T. ise çalıştığı iş yerini değiştirdi.

DARP EDİP MARKET DEPOSUNA KİLİTLEDİLER

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete gelerek çalışanlara not bıraktığı kadını sordu. Güvenlik kamerasındaki görüntüden şüpheliyi tanıyan çalışanlar ise S.H'yi darp ederek depoya kilitledi. İhbar üzerine markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORMUŞ

Şüpheli S.H'nin emniyetteki ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.