Tekstil Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİtalya - Belçika UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı canlı izle | S Sport , S Sport Plus canlı yayın izle linkiEce Ronay'dan sonra Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil itirafı! " Etek altından elini sokmuştu"İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Öğretmenden mide bulandıran taciz! Market çalışanına spermli not verdi!Market zincirinde üzücü görüntüler! Bebek bezlerinden sonra yağlara da alarm takıldı.Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linkiİzmir'de İlkay Ayeş isimli kişi önce kız arkadaşını defalarca bıçakladı, ardından kendisini bıçaklayarak öldürdüTürkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!YDS sınav yorumları Twitter 2021 | YDS 2 zor muydu, kolay mıydı 2021?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Öğretmenden mide bulandıran taciz! Market çalışanına spermli not verdi!

Öğretmenden mide bulandıran taciz! Market çalışanına spermli not verdi!

İstanbul Maltepe'de bir öğretmen, iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı. Şüpheli yaklaşık 15 gün sonra markette çalışanlar tarafından dayak yemesinin ardından polise teslim edildi.

Öğretmenden mide bulandıran taciz! Market çalışanına spermli not verdi!

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği görevi yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu.

Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıkmasıyla N.T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. N.T. ise çalıştığı iş yerini değiştirdi.

DARP EDİP MARKET DEPOSUNA KİLİTLEDİLER

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete gelerek çalışanlara not bıraktığı kadını sordu. Güvenlik kamerasındaki görüntüden şüpheliyi tanıyan çalışanlar ise S.H'yi darp ederek depoya kilitledi. İhbar üzerine markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORMUŞ

Şüpheli S.H'nin emniyetteki ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT