Öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, okul karantinaya alındı

Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken okulların açılması hakkında tartışmalar sürüyor. Bir çok veli salgın sürecinde okulların açılmasını eleştiriyor. Öte yandan uzmanlar da okulların açılmasının vakaları arttıracağı yönünde açıklamalarda bulunuyor. Tartışmalar devam ederken endişeleri haklı çıkartan bir olay Ordu'da yaşandı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir öğretmen karantinaya alınırken görev yaptığı okulda ise 4 gün eğitime ara verildi.

AYNI SERVİSE BİNDİĞİ 11 ÖĞRETMEN KARANTİNAYA ALINDI

Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir öğretmenin korona virüs test sonucunun pozitif çıktı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenimizin 9 Kasım 2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6 Kasım 2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir.

''ÖĞRENCİLERİN KARANTİNAYA ALINMASINA GEREK YOK''

Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ve diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasından Ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan Protokol ile "Okulum Temiz" belgesine sahip olan okulumuzda sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımından dolayı öğrencilerimiz için risk oluşturacak hiçbir durum bulunmamaktadır. Öğrenci ve velilerimize saygı ile duyurulur. Okul ve öğrencilerimizde karantina durumu söz konusu değildir."