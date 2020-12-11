Öğretmenler aşı olacak mı? Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimin başlaması, karnelerin dağıtımı, öğretmenlerin aşılanması ve sınavlar hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Son günlerde gündeme gelen öğretmenlere aşı yapılmasıyla ilgili Bakan Selçuk, ''Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor'' ifadelerini kullandı. İşte Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları...

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Bakan Selçuk konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

''Elbette değerlendirmeler yapıyoruz, Sayın Bakan'la da Bilim Kurulu ile de istişaremiz oldu. Bir ön mutabakat var. Bu süreç nasıl işleyecek bunun çalışılması gerekiyor ki şu anda çalışılıyor. Kabine toplantısında yapılan çalışmalarla da bu durum netliğe kavuşur. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.''

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Öğretmenlerin aşı olacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Anca önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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