Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi
24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Öğretmenler masa tenisi hünerlerini göstererek kıyasıya yarıştı. Final maçı sonrası ilk dörde girenlere madalyaları verildi.
Pendik Belediyesi Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi.
Turnuvalara ilçe genelinden 43 öğretmen katıldı. Geçtiğimiz aylarda açılan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin masa tenisi alanında gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, masa tenisinde hünerlerini gösterdi.
KAZANANLARA MADALYA VE ÖDÜLLER VERİLDİ
Final maçı sonrası kadınlar ve erkekler kategorisinde ilk dörde girenlere madalyaları verildi. Aynı zamanda kazananlara seçtikleri bir branşta Pendik Belediyesi spor komplekslerinden yararlanma hakkı da verildi.