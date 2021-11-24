Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi

Pendik Belediyesi Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi.

Turnuvalara ilçe genelinden 43 öğretmen katıldı. Geçtiğimiz aylarda açılan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin masa tenisi alanında gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, masa tenisinde hünerlerini gösterdi.

KAZANANLARA MADALYA VE ÖDÜLLER VERİLDİ

Final maçı sonrası kadınlar ve erkekler kategorisinde ilk dörde girenlere madalyaları verildi. Aynı zamanda kazananlara seçtikleri bir branşta Pendik Belediyesi spor komplekslerinden yararlanma hakkı da verildi.