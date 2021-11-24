Google'dan yeni rapor! İşte Android kullanıcılarının tercihleri...Havvanur Yurtsever kimdir? | Hakim ve Savcılar kurulu üyesi Havvanur Yurtsever nereli ve kaç yaşında?Son dakika | Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi belli oldu!24 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 24.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika: 24 Kasım 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuÖğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenlediSon dakika: Anlaşmalar imzalandı! BAE'den Türkiye'ye yeni yatırımlarKabuğuna çekildi sanılıyordu! Bodrum'da emekli öğretmen Çetin Akıncı, 5 yıl sonra evinde çürümüş bir şekilde ölü bulundu!Zara Black Friday 2021 indirimleri ne zaman? Zara black friday indirimi başladı mı?Barcelona'nın genç yıldızı Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Yusuf Demir hangi milli takımı seçti?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi

Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi

24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Öğretmenler masa tenisi hünerlerini göstererek kıyasıya yarıştı. Final maçı sonrası ilk dörde girenlere madalyaları verildi.

Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi

Pendik Belediyesi Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi.

Turnuvalara ilçe genelinden 43 öğretmen katıldı. Geçtiğimiz aylarda açılan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin masa tenisi alanında gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, masa tenisinde hünerlerini gösterdi.

KAZANANLARA MADALYA VE ÖDÜLLER VERİLDİ

Final maçı sonrası kadınlar ve erkekler kategorisinde ilk dörde girenlere madalyaları verildi. Aynı zamanda kazananlara seçtikleri bir branşta Pendik Belediyesi spor komplekslerinden yararlanma hakkı da verildi.

Öğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenlediÖğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenlediÖğretmenler final maçında yarıştı! Pendik Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Masa Tenisi Turnuvaları düzenledi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT