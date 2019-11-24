Öğretmenler Günü Çeşme’de coşkuyla kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çeşme'de, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenlerle, coşkuyla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Törene, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Fotoğrafçı öğretmenler sergi açtı

Öğretmenler Günü kutlama programının ikinci bölümü, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenin yapılacağı salonun girişinde, fotoğrafçı öğretmenler Şahan Çöker, Abdullah Dinçer, Abide Önay Dinçer, Aylin Güleç, Dicle Çetindemir, Nemide Korkmaz, Mustafa Tülümen ve Savaş Yımaz'ın fotoğraflarından oluşan sergi, üç öğretmenin gitar, yan flüt ve keman ile çaldıkları ezgiler eşliğinde ilgiyle izlendi. Sergide kendi fçektiği fotoğrafları da bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve protokol üyelerine sergideki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Öğretmenler Günü nedeniyle hazırlanan Çakabey Kültür Merkezi'ndeki kutlama programı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu ve Ortaokulu tarafından gerçekleştirildi. Kutlama programına, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olması, bir cümleyle geçiştirilemez"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker yaptı. Konuşmasında, 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni olmasının bir cümleyle geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Çöker, "Bütün kadrolarını Çanakkale'de, Galiçya'da, Yemen'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da kaybetmiş bir milletten bahsediyoruz. Doktorlarını, hakimlerini, öğretmenlerini, mühendislerini kaybetmiş bir milletten bahsediyoruz. Bu ülkeye, bütün bu kadrolar yeniden yetiştirilecekti. Dünyadaki modern devletler seviyesini hedef gösteren Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefte, çağa uygun olarak, her şey yeni baştan düzenlenecekti. Yani bu tarihler içinde dünya yeniden kuruluyordu ve Türkiye o yeni kurulan dünyada yerini alacaktı. Bu da eğitimle yapılacaktı" diye anlattı.

"Geleceğin çocuklarını yetiştirmek, ülkenin geleceğini inşa etmek için uğraşan insanlarız"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 1981 yılından beri kutlandığını söyleyen Çöker, "Biz zor bir meslek icra ediyoruz. Bunun iki tane nedeni var; birincisi çocuklar. Çocuklar, herkesin en değerli varlıklarıdır ve vazgeçilmezidir. Onun için beklentiler çok yüksektir. Onun için Milli Eğitim olarak, yaptıklarımızdan daha çok yapmadıklarımız görülür. En çok biz eleştiriliriz. Ama bizler, bir öğretmen vakarı içinde, bunu çok anlayışla karşılıyoruz. Anne, baba yüreklerinizi anlıyoruz. Eğitim teknik bir iştir. Ama toplumda, birazcık futbol gibi karşılarız. Herkes bilir. Herkesin bir fikri vardır. Kısa sürede eğitim profesörü kesilir. Böyle bir yapının içinde biz, geleceğin çocuklarını yetiştirmek, ülkenin geleceğini inşa etmek için uğraşan insanlarız" diye konuştu.

"Günümüzde bilgi ve öğrenmenin şekli değişti"

Dünyaca ünlü büyük bir şirketin CEO'sunun, dünyanın 30 yıl içinde büyük bir krize gireceğini, çünkü 300 yıldır üretilen bütün eğitim kuramlarının bilgi ve öğrenme tabanlı olduğunu söylediğini, ancak bütün bilgi ve öğrenmenin şeklinin değiştiğini, bilginin hazır olarak elimizde olduğunu vurguladığını belirten Milli Eğitim Müdürü Çöker, "Bu CEO, insanlığın makinelere karşı artık bir gücünün kalmadığını, geriye kalan tek gücün, makinelere karşı, oldukça hızlı teknolojik gelişmelere karşı tek bir şeyin geliştirilebileceğini, onun da insani beceriler olduğunu söyledi. İşte bu insani beceriler, resimdir, müziktir, tiyatrodur, şiirdir, aşktır, sevgidir. Günümüzde artık, bakteriler üzerinden interneti geliştiriyorlar. Artık makinelerden geçtik, biyolojik robotlarla, insanı deneyleştiren robotlarla sonuç aldılar. Geçenlerde NATO bir açıklama yaptı; "Uzayda da NATO yerini alacaktır" dedi. Yani, artık ülkenizin savunması sınırlarınızda başlamıyor. Uzayda başlıyor. Bu yeni kavramlara karşı, bizim de eğitimde mutlaka yol almamız ve buna göre öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"35 okul, 2,5 ayda, 677 proje ve etkinlik gerçekleştirdi"

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptıkları hakkında da bilgi veren Çöker, "Geçen sene, ÇİZGİ Projesi ile, eğitimin bütün paydaşlarıyla, bütün yönlerini kapsayan çalışmaya girdik. Çeşme'deki öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Meslek hayatımda ilk kez, 35 okulun, 2,5 ayda 677 proje ve etkinliği öğretmenleri ile gerçekleştirdiğine şahit oldum. Bunun gururunu yaşıyorum. Sizlerin huzurunda bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından ÇİZGİ Projesi kapsamında, Çeşme'de gerçekleştirilen çalışmaların slaytları gösterildi. Proje kapsamında destek veren eğitim gönüllülerine de Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından plaket verildi.

Öğretmenlere yönelik videolu mesajların gösterilmesinin ardından, emekli öğretmenler adına Mine Erlik bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından da emekli öğretmenler Kemal Kahveci, Meyrem Öğütkan, Ayşe Kuyucu, Zeynep Altıntaş ve Mine Erlik'e, Hizmet Şeref Belgeleri, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara tarafından verildi.

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, aday öğretmenliği kalkan Ahmet Tevfik Musara, Serdar Or, Asiye Akengin ve Sibel Salcı, yemin ederek öğretmenlik görevine başladılar. Öğretmenlerin yemin ettikleri bayraklar, günün anısına, emekli öğretmenler tarafından kendilerine verildi.

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Çevik genel koordinatörlüğünde 6 ilde yürütülmekte olan ve bu eğitim yılı başında, ÇİZGİ projesi kapsamında, Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nda hayata geçirilen "Çocuk Sanat Atölyeleri" konseri, Müzik Öğretmenleri Sibel Güngör ve Hande Himmet yönetimindeki öğrenci orkestrası ve müzik eğitimcileri Ece Ermiş ile Ekin Vertop'un hazırladığı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu ve Anasınıfı korosu tarafından gerçekleştirildi.

Konserle tamamlanan kutlama programının ardından, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve ilçe protokolü, programı hazırlayan okulun Müdürü Ali Can'ı ve öğretmenleri kutladı.

Kaynak: İHA