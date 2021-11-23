Öğretmenler günü için aldığınız hediyelerinizin ve çiçeğinizin üzerine yazabileceğiniz birbirinden anlamlı, duygunuzu en iyi şekilde hissettirebileceğiniz çiçek notlarını ve hediye önerilerini sizler için derledik. İşte, Öğretmenler Günü çiçek notları 2021 | Öğretmenler Günü hediyesi ne olabilir?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİÇEK NOTLARI 2021

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.(Atatürk) 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm ulusa kutlu olsun...

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rolü olan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.​​​​​​​

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir ulusun Çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

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Siz Öğretmenler “Sevgi Elçileri” siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratliğin simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE OLABİLİR

KUPA

ŞEKER VE ÇİKOLATA KUTUSU

HARFLİ ÇİKOLATA KUTUSU

SAAT, KOLYE, KÜPE, BİLEKLİK SETİ

PARFÜM