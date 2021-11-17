Ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için bu yıl artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci bu süreçte öğretmenlerine ne hediye alacağını araştırırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile planlar değişti. MEB, Öğretmenler Günü için fidan bağışı yapılacağını açıkladı. Peki Öğretmenler Günü fidan bağışı nedir, nasıl yapılır? Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kısa bir süre kalan Öğretmenler Günü öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğretmenim için bir fidan" kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ile öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor. "Öğretmenim için bir fidan" kampanyasına yapılacak bağış için bagis.ogemvak.org.tr sayfasına girilmesi gerekiyor. Sayfada yer alan Öğretmenler Günü sekmesine tıklayarak "öğretmenime" ikonuyla bilgilerinizi doldurarak fidan bağışı yapabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Öğretmenler günü fidan bağışı yapmak isteyen kişiler istedikleri kadar fidan bağışında bulunabilecek. Herkesin bütçesine göre fidan bağışı yapmasına izin verilen bu kampanyada her bir fidanın bedeli ise 10 TL. İsteyen kişiler 10 TL ödeme yaparak Öğretmenler Günü adına 1 fidan bağışında bulunabilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Türklerin kullandığı ilk alfabeler arasında Göktürk ve Uygur alfabelerini yer almıştır.

8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet'in kabul edilişiyle beraber Uygur alfabesinin yerini Arap alfabesi almıştır.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliğe imza atılmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Latin alfabesinin kabulü olmuştur.

Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde toplumun her kesimine okuma yazma öğretilmeye başlanmıştır.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından itibaren her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.