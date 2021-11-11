Gelecek nesle şekil veren ve onların hayatına anlam katan öğretmenler her insanın hayatında önemli rol oynamıştır. Bu kadar kutsal bir meslek olan öğretmenlik her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle taçlandırılmıştır. Ancak birçok kişi ilk defa bugünün hangi tarihte kutlandığı merak ediyor. Bu bağlamda, Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ YILDAN BERİ KUTLANIYOR? HANGİ TARİHTEN İTİBAREN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bir çok ülkede 1994 senesinden beri UNESCO’nun da önerisi ile 5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 Kasım tarihinde kutlanır.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 senesinde Türkiye’de ilk kez kutlanan Öğretmenler Günü için bu tarihin belirlenmesinin sebebi de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarihin 24 Kasım 1928 oluşudur.

26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlenmiştir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki sınıfta, Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir 'millet' adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."