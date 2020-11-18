24 Kasım Öğretmenler Günü, yurt genelinde her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor. 1981 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'başöğretmen' unvanı verilmesiyle o tarihten bu yana öğretmenlerimizi mutlu etmek için çeşitli çabalar sergilediğimiz gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bu yıl yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında onlardan ayrı olsak da küçük bir mesajla bile onlara verdiğimiz değeri gösterebiliriz. Biz de bu kapsamda Öğretmenler Günü mesajları uzun, kısa 2021| Öğretmenler Günü kutlama mesajları sözlü, görsel 2021 bilgisine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI KISA

Öğretmenimiz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan.

Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim.

Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun...

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Değerli Öğretmenim.

Öğretmen bahçıvan gibidir. En güzel çiçekleri o yetiştirir. Hiç şikayet etmeden, yorgunluk nedir bilmeden, bıkmadan usanmadan onları besler, aydınlatır ve su verir. Çiçeğiniz olarak sizinle gurur duyuyorum öğretmenim…

Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren canla başla eğitim uğruna mesailerini feda eden öğretmenlerimiz, siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öncelikle başöğretmenimiz Atatürk'ün öğretmenler gününü kutlarım... Sayesinde ülkemize katkısı bulunan ve gelecek nesildeki tüm öğretmenlerimizin öğretmenler Günü kutlu olsun...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI UZUN

Bütün meslektaşlarımın bu güzel gününü kutlarım... Beni de benim gibi bir öğretmen yetiştirdi ilkokul öğretmenimi asla unutmadım ve unutmam onun sayesinde öğretmen oldum Ganimet Tozlu öğretmenimin ellerinden öperim öğretmenler gününü kutlarım...

Siz öğretmenliği sadece iş olarak görenlerden değil, bu işte yüreğini ortaya koyanlardan oldunuz. Siz bizi sadece bilgilerle değil hayat tecrübelerinizle de aydınlattınız. İşte bu yüzden sizin öğretmen olmak için doğduğunuza, öğretmenliğin size en yakışan şey olduğuna eminim... Eğitimimde fark yaratan, aile gibi arkadaş gibi desteğini esirgemeyen siz değerli öğretmenimin bu özel gününü canı gönülden kutlar; mutlu yarınlar dilerim...

Yeni neslin doğru bir karakter ve engin bilgilerle yetişmesini, kararlı adımlarla başarıya yürümesini, ülkesine faydalı işler yürütmesini, en önemlisi her zaman adaletin ve sadakatin izinde hareket etmesini siz yüreği güzel öğretmenlere borçluyuz. Çocuklarımızın en doğru şekilde yetişmesinde sizlerin payı çok büyük. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Yeni neslin doğru bir karakter ve engin bilgilerle yetişmesini, kararlı adımlarla başarıya yürümesini, ülkesine faydalı işler yürütmesini, en önemlisi her zaman adaletin ve sadakatin izinde hareket etmesini siz yüreği güzel öğretmenlere borçluyuz. Çocuklarımızın en doğru şekilde yetişmesinde sizlerin payı çok büyük. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Sizin bana kazandırdıklarınızın yanında ben size ne söylesem sevgimi ve minnetimi anlatmaya yetmeyecek. Sizin için ne yapsam fedakarlıklarınızla örtüşmeyecek, hakkınız ödenmeyecek. Dilerim, hayatta her şey gönlünüzce olur çünkü siz mutluluğu en çok hak edensiniz. Siz benim değerli öğretmenim, yol göstericimsiniz. Sizi çok seviyorum...

Yoluma ışık tuttunuz, yaralarımı sardınız, hatalarımı bağışlayıp hep doğruyu anlattınız. Şimdi biliyorum ki sizin hayatınızda önemli olduğum için sizin sevginize tanık olabildiğim için başarılıyım... Şimdi kimin hayatında önemliysem, kimin hayatında güzel bir izim varsa sizin gibi bir öğretmenin öğrencisi olduğum içindir. Sizi mahcup etmeyeceğim, öğretmenlikte sizin izinizden yürüyeceğim… Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Geleceğimizin, uygar, çağdaş medeniyet içerisinde yaşamamızı, buna bağlı kaliteli, güvenli yaşamla birlikte kişiliği ve karakteri düzgün bireyler yetiştirmeye adamış bilgelerimizdir, öğretmenlerimiz... . tüm öğretmenlerimizi saygılarımı sunar, günlerini kutluyorum...

Öyle bir sevdadır ki ilk öğretmenlerimiz annelerimiz babalarımız daha sonrada yıllarca bize bir şeyler öğretmeye çalışan öğretmenlerimiz onların hakkı nasıl ödenir ki sizce bir gün değil bir ömür boyu öğretmenler gününüz kutlu olsun

Sizin kadar anlayışlı, sabırlı ve şefkat dolu olmayı çok istiyorum... Öğretmenlik mesleğine yaklaşmama çok az bir zaman kaldı ve ben öğrencilerimin hayatlarına en az sizin kadar etkili dokunuşlarla güzel şeyler katmak istiyorum... Sizi gururlandırmak için olanca gücümle çalışıyorum öğretmenim... Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Bizi hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 kasım öğretmenler gününü kutlar minnetlerimi sunarım.

Yarından istediğiniz ne varsa muhakkak sizi bulsun, gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun... Mutluluk ve huzur her an yanı başınızda bulunsun, öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenler sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bizi doğruya yöneltir, yanlışlarımız da bizi uyarır. Bilgili ve aydın bireyler olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır.

Gökyüzünü aydınlatan bir ışık gibi güler yüzleri tatlı dilleri ve o güzel sesleriyle dünyamıza ışık tutan geleceğimizde ayna olan o eşsiz değerli ve kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü bende en icten dileklerimle kutluyor hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı gönderiyorum... .

Bizleri çocuğu kadar ok seven, hatalarımızı gerektiğinde görmezden gelen, her zaman iyiliğimizi düşünen çok değerli öğretmenim iyi ki varsın. Öğretmenler günün kutlu olsun...

Okumayı, yazmayı, büyümeyi, her şeyi sizden öğrendim... Annem, babam oldunuz şefkati ilgiyi sizden gördüm... Siz bana bir armağansınız, kalbimde her zaman yer alacak, hep özlemle hatırlanacaksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Siz bana her zaman şefkatle yaklaştınız, her sıkıntımda bana arkadaş oldunuz. Yeri geldiğinde ailem gibi koruyup kolladınız. Bana sevmenin ve yaşamanın ne kadar güzel olduğunu her fırsatta hatırlatıp, karanlığa düşmeye yaklaştığım anda umut olup ellerimden tuttunuz. Sizi gururlandırdığım günlerin bir an önce gelmesini öyle çok istiyorum ki… Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenlerimiz bize okuma yazmayı öğreten iyiyi doğruyu aşılayan kanatsız meleklerdir tüm öğretmenlerimizin öğretmenler Günü kutlu olsun...

Zor koşullar altında bile öğretmekten vazgeçmeyen kçy öğretmenlerine şükran borçluyuz. Her günleri kutlu ve mutlu olsun.

Hayatı sizinle paylaşmış olmak, hayatımda sizden izler bulmak beni çok mutlu ediyor. Sizin kadar donanımlı, bilgili ve güzel yürekli bir insanı ömrüm boyunca hayatımda tutmak, baş tacı etmek isterim... Öğretmenler gününüz kutlu olsun, önünüzde hak ettiğiniz kadar güzel bir gelecek sizi bekliyor olsun öğretmenim…