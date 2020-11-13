Eğitim gören her kişinin hayatında öğretmeni önemli bir yer tutar. Yazı yazmayı, okumayı, nasıl davranılması gerektiğini, karşısındakine saygı duymayı öğreten ve hayatımıza dokunan kişiler arasında olan olan öğretmenlerin günü 24 Kasım'dır. Bu tarihte öğrenciler öğretmenlerine olan saygılarını gösterir, en güzel duygularını öğretmenlerine anlatırlar. Peki Öğretmenler günü ne zaman 2020? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler günü sözleri | Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri | Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık | Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları konularının detayları haberimizde. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2020? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım Öğretmenler Günü, 2020 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde öğrenciler, öğretmenlerine bu özel günde saygı ve sevgilerini gösterecekler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü, Resmi Gazetede yer alan resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Tatil değildir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ HİKAYESİ, TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, 1981 yılından bu yana ülkemizde 24 Kasım günü kutlanmaktadır. Bu tarihin özel bir anlamı vardır. 24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir. Söz konusu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIR?

Dünya Öğretmenler Günü’nün geçmişi, uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nın alınmasına dayanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar, öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’ne üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü şiirleri | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olan ‘Tavsiye Kararı’ ile öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem uluslararası düzeyde belgelenmiştir. ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’, öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlarken, aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılmış bir toplu sözleşme niteliği taşımaktadır. ‘Tavsiye Kararı’, Türkiye tarafından da kabul edilen ve altına imza atılan bir belge olmasına rağmen, Türkiye’nin yıllardır yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım canım öğretmenim. İyi ki yaşamımdan geçtiniz.

- Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

- Şefkatin ve merhametin dinginlikle harmanlanıp ete kemiğe bürünmüş hali gibidir öğretmen... . Gölgesinde bile güneşi saklayan yaşam kaynağı ışıltılı güneştir. Her sabah masalsı bir heyecanla ve kristal sevinçlerle okuluma gitmemin en büyük sebebi. Günün gününden güzel olsun geleceğimin mimarı canım öğretmenim...

- Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır Öğretmenim. Sizin ve tüm meslektaşlarınızın Öğretmenler günü kutlu olsun...

- Yaşamın hayat kaynağıdır öğretmenlerimiz. Candır, cahilliğin düşmanıdır. Bizleri hayata hazırlayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü kutlu olsun...

Öğretmen anne yarısı demektir aslında. Bazen de en yakın arkadaş. Kimi zaman boynuna sarılıp ağlayabileceğin bir dost. Gözüne bakınca birçok hissini anlayan en iyi sırdaştır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenim.

- Siz öğretmenliği sadece iş olarak görenlerden değil, bu işte yüreğini ortaya koyanlardan oldunuz. Siz bizi sadece bilgilerle değil hayat tecrübelerinizle de aydınlattınız. İşte bu yüzden sizin öğretmen olmak için doğduğunuza, öğretmenliğin size en yakışan şey olduğuna eminim... Eğitimimde fark yaratan, aile gibi arkadaş gibi desteğini esirgemeyen siz değerli öğretmenimin bu özel gününü canı gönülden kutlar; mutlu yarınlar dilerim...

- Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim... Hayatta her şeyin gönlünüzce olsun canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Sizin bana kazandırdıklarınızın yanında ben size ne söylesem sevgimi ve minnetimi anlatmaya yetmeyecek. Sizin için ne yapsam fedakarlıklarınızla örtüşmeyecek, hakkınız ödenmeyecek. Dilerim, hayatta her şey gönlünüzce olur çünkü siz mutluluğu en çok hak edensiniz. Siz benim değerli öğretmenim, yol göstericimsiniz. Sizi çok seviyorum...

- Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

- Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum... Sevgili öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar ellerinden öperim.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

- Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. (25.08.1924, Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine)

- Memleketin gereksinim duyduğu öğretmen sayısı düşünülürse, bunun daha yüz katına çıkması gerekir. Sayı eksiği, yetişen öğretmenlerimizin değer ve erdemdeki yüksekliğiyle ancak karşılanabilir. (1924) (Büyük Tarih Trabzon’da, s.10)

- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez. (14.10.1925, İzmir Erkek Öğretmen Okulunda)

- Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir Öğrenci her ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın. (1930)

- Atatürk öğretmenlerle yaptığı bir toplantı sırasında şunları söylemiştir: 'Bu anda karşınızdaki en içten duygumu, izninizle söyleyeyim: İsterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin nur saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım. Siz beni yetiştiresiniz. O zaman ulusum için daha yararlı olurdum. Ne yazık ki elde edilemeyecek bir istek karşısında bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka bir istekte bulunacağım: Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum.' (Bursa, 27 Ekim 1922)

-Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

- Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

- Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

-Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

24 Kasım Öğretmenler Günü resimli mesajları

- Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

- Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

- Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

- Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

- En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

- Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

- En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

- Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

- Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.

- Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

- Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

- Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

- Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2 KITALIK

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep’e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Zeki İ. Kızılışık

Öğretmenler Günü Kutlama Mesajları | 24 Kasım Öğretmenler Günü

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

Hakkı ÇEBİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI