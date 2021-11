Öğretmenler Günü şarkıları 2021 | En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şarkıları

Öğretmenler Günü'nün yaklaşmaya başlamasıyla internette bu güne özel şarkılar araştırılmaya başlandıç PekiÖğretmenler Günü şarkıları nelerdir? İlkokul, ortaokul, lise düzeyinde, indirmek için, dinlemek için, Öğretmenler Günü şarkı sözleri, notaları, kareokesi nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞARKILARI 2021

Öğretmenler Günü için birbirinden güzel şarkılar...

Öğretmenler Günü panosu| Pano örnekleri | Pano süslemeleri, çalışmaları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ 2021

BENİM ADIM ÖĞRETMEN

Bilginin ışığında

Yükselecek bu vatan

Benim adım öğretmen

Bana emanet vatan

İsterse bir şehirde

Yada bir dağ köyünde

Benim adım öğretmen

Gezerim belde belde

Kolum kanadım lafım bilgi

Bende bitmez coşar sevgi

Baş öğretmen izinde

Yılmaz yürür bu Türk genci

Kolum kanadım lafım bilgi

Bende bitmez coşar sevgi

Memleket sevdasıyla

Yılmaz yürür bu Türk genci

Pusu kursalar bile

Beni vursalar yine

Benim adım öğretmen

Her demdeyim her yerde

Benim evim bu vatan

Çocuklar geleceğim

Son nefesimde bile

Öğretmen öleceğim

Kolum kanadım lafım bilgi

Bende bitmez coşar sevgi

Baş öğretmen izinde

Yılmaz yürür bu Türk genci

Kolum kanadım lafım bilgi

Bende bitmez coşar sevgi

Memleket sevdasıyla

Yılmaz yürür bu Türk genci

Öğretmenler Günü mesajı | Öğretmenler Günü mesajları resimli, duygusal, İngilizce

Öğretmenler Günü hediyesi nelerdir? Erkek için, bayan için, ucuz hediye önerileri

ANLAT BANA ÖĞRETMENİM

Anlat bana öğretmenim

Eskileri yenileri

Öğret bana öğret bana

Bir yol göster geleceğe

Bilgi sende ışık sende

Doğru sende inanç sende

Sevgi sende görgü sende

Sabır sende güzel sende

Öğretmenim öğretmenim...

Anlat bana öğretmenim

İyi insan nasıl olur?

Eğit beni eğit beni

Bir aydınlık hayat için..

CANIM ÖĞRETMENİM - ÇOCUK ŞARKISI SÖZLERİ

Canım Öğretmenim..

Ellerimden tutan meleğim..

Öğretir korur bakarsın..

Anne sıcaklığıyla sararsın..

Kibar olmayı paylaşmayı..

Engelleri aşmayı..

Sen öğrettin öğretmenim..

Renklerin sihrini sayıların dilini..

Hayvanları sevmeyi..

Sen öğrettin canım öğretmenim..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NOTALARI

1) 24 Kasım Öğretmenler Günü Notaları

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

Öğretmenim canım benim canım benim,

Seni ben pek çok pek çok severim.

Sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana,

Okut öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et.

2) Öğretmenim Notaları

DO DO RE Mİİİ – Mİ FA Mİ RE – RE Mİ RE DO

RE Mİ FA SOL Mİ LA SOL Mİ FA RE

RE RE Mİ FA – Mİ Mİ FA SOL –

LA SOL RE Mİ – FA Mİ RE DO –



Mİ SOL Mİİ SOLL RE Mİ FA Mİİ

RE RE Mİ SOL FA Mİ RE DOOO

Öğretmenim Sözleri

Öğretmenim canım benim canım benim

seni ben pek çok pek çok severim

Sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana

Okut öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2021 Çarşamba günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene pazar gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANMAKTADIR?

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ HANGİ ÜLKELER KUTLAMAKTADIR?

İran

Murtaza Mutahhari'nin öldürülüşünün yıldönümü olan 2 Mayıs günü Öğretmenler Günü'dür.

Malezya

Malezya'da Öğretmenler Günü (Malezyaca: Hari Guru) 16 Mayıs'ta kutlanır.

Peru

1953’ten bu yana 6 Temmuz günü resmi olarak Öğretmenler Günü’dür. Peru’nun bağımsızlığını kazanmasından sonra 6 Temmuz 1822’de kabul edilen bir yasa ile ülkedeki ilk öğretmen okulunun kurulması sebebiyle 6 Temmuz günü seçilmiştir.

Slovakya

Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Türkiye

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir