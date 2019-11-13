Öğretmenler Günü şarkıları 2021 | En güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şarkıları
Öğretmenler Günü şarkıları nelerdir 2021 ? İlkokul, ortaokul, lise düzeyinde, indirmek için, dinlemek için, Öğretmenler Günü şarkı sözleri, notaları, karaokesi nedir? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte detaylar...
Öğretmenler Günü'nün yaklaşmaya başlamasıyla internette bu güne özel şarkılar araştırılmaya başlandıç PekiÖğretmenler Günü şarkıları nelerdir? İlkokul, ortaokul, lise düzeyinde, indirmek için, dinlemek için, Öğretmenler Günü şarkı sözleri, notaları, kareokesi nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞARKILARI 2021
Öğretmenler Günü için birbirinden güzel şarkılar...
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ 2021
BENİM ADIM ÖĞRETMEN
Bilginin ışığında
Yükselecek bu vatan
Benim adım öğretmen
Bana emanet vatan
İsterse bir şehirde
Yada bir dağ köyünde
Benim adım öğretmen
Gezerim belde belde
Kolum kanadım lafım bilgi
Bende bitmez coşar sevgi
Baş öğretmen izinde
Yılmaz yürür bu Türk genci
Kolum kanadım lafım bilgi
Bende bitmez coşar sevgi
Memleket sevdasıyla
Yılmaz yürür bu Türk genci
Pusu kursalar bile
Beni vursalar yine
Benim adım öğretmen
Her demdeyim her yerde
Benim evim bu vatan
Çocuklar geleceğim
Son nefesimde bile
Öğretmen öleceğim
Kolum kanadım lafım bilgi
Bende bitmez coşar sevgi
Baş öğretmen izinde
Yılmaz yürür bu Türk genci
Kolum kanadım lafım bilgi
Bende bitmez coşar sevgi
Memleket sevdasıyla
Yılmaz yürür bu Türk genci
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ANLAT BANA ÖĞRETMENİM
Anlat bana öğretmenim
Eskileri yenileri
Öğret bana öğret bana
Bir yol göster geleceğe
Bilgi sende ışık sende
Doğru sende inanç sende
Sevgi sende görgü sende
Sabır sende güzel sende
Öğretmenim öğretmenim...
Anlat bana öğretmenim
İyi insan nasıl olur?
Eğit beni eğit beni
Bir aydınlık hayat için..
CANIM ÖĞRETMENİM - ÇOCUK ŞARKISI SÖZLERİ
Canım Öğretmenim..
Ellerimden tutan meleğim..
Öğretir korur bakarsın..
Anne sıcaklığıyla sararsın..
Kibar olmayı paylaşmayı..
Engelleri aşmayı..
Sen öğrettin öğretmenim..
Renklerin sihrini sayıların dilini..
Hayvanları sevmeyi..
Sen öğrettin canım öğretmenim..
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NOTALARI
1) 24 Kasım Öğretmenler Günü Notaları
24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri
Öğretmenim canım benim canım benim,
Seni ben pek çok pek çok severim.
Sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana,
Okut öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et.
2) Öğretmenim Notaları
DO DO RE Mİİİ – Mİ FA Mİ RE – RE Mİ RE DO
RE Mİ FA SOL Mİ LA SOL Mİ FA RE
RE RE Mİ FA – Mİ Mİ FA SOL –
LA SOL RE Mİ – FA Mİ RE DO –
Mİ SOL Mİİ SOLL RE Mİ FA Mİİ
RE RE Mİ SOL FA Mİ RE DOOO
Öğretmenim Sözleri
Öğretmenim canım benim canım benim
seni ben pek çok pek çok severim
Sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana
Okut öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?
Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2021 Çarşamba günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene pazar gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANMAKTADIR?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ HANGİ ÜLKELER KUTLAMAKTADIR?
İran
Murtaza Mutahhari'nin öldürülüşünün yıldönümü olan 2 Mayıs günü Öğretmenler Günü'dür.
Malezya
Malezya'da Öğretmenler Günü (Malezyaca: Hari Guru) 16 Mayıs'ta kutlanır.
Peru
1953’ten bu yana 6 Temmuz günü resmi olarak Öğretmenler Günü’dür. Peru’nun bağımsızlığını kazanmasından sonra 6 Temmuz 1822’de kabul edilen bir yasa ile ülkedeki ilk öğretmen okulunun kurulması sebebiyle 6 Temmuz günü seçilmiştir.
Slovakya
Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır.
Türkiye
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir