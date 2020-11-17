Öğretmenler günü şiirleri 2020 | Öğretmenler günü 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun şiirler

Türkiye genelinde kıymetli öğretmenlerimizin gününü anmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında kutlanan Öğretmenler günü için 2020'nin en güzel 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun şiirlerini haberimizde derledik. İşte bu özel ve anlamlı günde paylaşabileceğiniz Öğretmenler günü şiirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2020

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel.

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel.

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel.

Süleyman ÖZBEK

Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi 2020?

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

Öğretmenler Günü

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,

Sizin sevginiz asırlarca geçmez,

Hayatım sayfa sayfa eseriniz,

Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,

Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,

Defter, kitap, kalemler neye yarar,

Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,

Çünkü her makamda bir öğrencin var.

Cumhurbaşkanı senin talebendir,

Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,

Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.

Sizleri yazarken titrer ellerim,

Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,

Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.

24 Kasım sonbahara rastlar,

Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,

Tarih böyle mutlu günlerde dolar.

Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,

Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

CANIM ÖĞRETMENİM

Sen bize bilgiler

Sen bize öğütler

Sen bize hayat verdin

Canım Öğretmenim

Sen bize öğrettin

Sevgiyi, saygıyı

Sen bize öğrettin

Canım Öğretmenim

Senden öğrendik

Kalem tutmayı

Boyamayı

Canım Öğretmenim

Öğretmenler Günü panosu okul öncesi, ortaokul, lise

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRETMENE SELAM

Öğretmenim!

Ben bir çocuğum,

Taze fidanım,

Çok narindir canım,

Dünyaya ilk adımım,

Yeni başlıyor yolculuğum...

Öğretmenim!

Uzaklarda kaldı köyüm,

Annem babam kardeşlerim,

Şimdi çok uzaklarda,

Uzaklarda kaldı sarı ineğim,

Kocabaş köpeğim...

Sensin rehberim,

Sensin ışığım,

Kanadım ol,

Doğruya güzele gerçeğe,

Al götür beni,

Gül yüzlü güneşe

Benzemek istiyorum,

Kardelen çiçeğine,

Sağlam adımlarla,

Yürümeliyim yarınlara,

Donat beni bilimle,

Kucaklaştır ilimle

Mahmut Cantekin

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,

Dağ başında bulutların altında.

Toprak kokar ellerim,

Pantolonumda çamur lekesi var.

Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

Kars'tan Edirne'ye kadar.

Geceleri mum yakarım odamda,

Yarın dokuz Ekim,

Köyde bayram var.

On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

Tüm anadolu'ya selamları var.

Henüz kara tahtam yok,

İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

Aydınlık A'dan başlayacak

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? | Öğretmenler Günü hediyesi fikirleri

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ ANLAMLI SÖZLERİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerin bir ülke için ne denli değerli olduğunu ifade etmek için şu sözleri söylemiştir:

1- Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

2- Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

3- Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

4- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

5- Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.

Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler günü tarihçesi