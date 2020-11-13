Ellerindeki meşalenin ateşiyle nesilleri aydınlatarak geleceği şekillendiren öğretmenlerimiz için büyük gün geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmen' unvanını alarak tüm Türk Milleti'nin en büyük öğretmeni ve yol göstericisi olarak kabul edilmesinin resmiyete döküldüğü gündür.

1981 yılından bu yana her yıl aynı coşku ve mutlulukla kutlanan 24 Kasım'da öğrenciler tarafından öğretmenlere hediyeler verilmesi de gelenek haline geldi. Fakat biz biliyoruz ki her zaman mütevazılığı savunan ve paylaşmanın önemini anlatırken sade yaşamayı da vurgulayan öğretmenlerimiz pahalı, gösterişli, hediyelerden ziyade emek sarf edilen ve onları düşünerek yapılan manevi hediyelere daha çok sevinir. Bu nedenle haberimizde Öğretmenler Günü şiirleri 2021 | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021 konusuna yer verdik. İşte öğretmenler için yazılmış uzun, kısa, anlamlı en güzel şiirler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

CANIM ÖĞRETMENİM

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

BEN BİR ÖĞRETMENİM

Ben bir öğretmenim

Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

Kini, öfkeyi nefreti değil.

Ben bir öğretmenim

Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

Ben bir öğretmenim

Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

Öğretirim çocuklarıma.

Ben bir öğretmenim

Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

Ve bu güzel çiçeklere

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

Ben bir öğretmenim

Ve öğretirim çocuklarıma

Ülküm vatanı yüceltmektir.

Ben bir öğretmenim

Çiçektir diyemem çocuklarıma

Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

Ve öğreteceğim çocuklarıma

İyilikten güzellikten yana ne varsa.

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Bir çok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk’ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel....

Süleyman ÖZBEK

EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENE SELAM

Öğretmenim!

Ben bir çocuğum,

Taze fidanım,

Çok narindir canım,

Dünyaya ilk adımım,

Yeni başlıyor yolculuğum...

Öğretmenim!

Uzaklarda kaldı köyüm,

Annem babam kardeşlerim,

Şimdi çok uzaklarda,

Uzaklarda kaldı sarı ineğim,

Kocabaş köpeğim...

Sensin rehberim,

Sensin ışığım,

Kanadım ol,

Doğruya güzele gerçeğe,

Al götür beni,

Gül yüzlü güneşe

Benzemek istiyorum,

Kardelen çiçeğine,

Sağlam adımlarla,

Yürümeliyim yarınlara,

Donat beni bilimle,

Kucaklaştır ilimle

Mahmut Cantekin

ATATÜRK VE ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim

Heyecanla beklerdik seni her sabah

"Günaydın" derdin, seslerin en güzeliyle,

"Bugünkü Konumuz" diye, başlardın söze

Kara tahta önünde ak bilgilerle

Çırpınırdın, bir şeyler öğretmek için bize.

"BAYRAK" derdin öğretmenim

Heyecandan dalgalanırdı sesin bayrak gibi

"Atatürk" deyince coşardın sen

Yatağına sığmayan ırmak gibi.

"Atatürk" deyince öğretmenim

Nefes almaz seni dinlerdik

Anlatırdın hayatını devrimlerini

Cepheden cepheye koşardın sen

Daha bir büyürdün gözümüzde

Sanki Atatürk"ü yaşardın sen.

Ellerinden öperim öğretmenim.

En güzel duygularla en güzel bilgilerle

Yetiştirdin bizi.

Şimdi içimizde inanç, başımızda bayrak

Bu yurt sevincimiz tasamız bizim

Atatürk ilkeleri en büyük yasamız bizim

Atatürk yolundan dönmeyiz biz

Meş'alemiz Atatürk sönmeyiz biz...

Özkan GÖNLÜM

SANATKAR

Al, işte boyalarım

Bir resim yap bana,

Kâğıdı kocaman olsun...

Bir manzara çiz Anadolu'dan

Şöyle güzel bir manzara

Seyrine doyum olmasın...

Dünyamı karartan

Kara bulutları çizme sakın!

Önce, güneşi yap

En üst köşeye;

Aydınlatıcı olsun,

Sıcaklık versin gönüllere...

Ön plânda

Bir çoban görünsün;

Yaslamış sırtını

Ulu bir çınar ağacına.

Kavalını da ver eline

Yanık yanık çalsın

Bizim türkülerden...

Çıngıraklı

Kınalı koyunları,

Kuzuları da yap tabi.

Gönüllerde sevgiyi yeşerten

Çimenleri de boya.

Sümbülleri, nergisleri de çiz

Körpe çocuklar misali...

Bir dere aksın yan taraftan

Beyaz köpüklü,

Suları serinletici olsun

Yeşertsin tohumları...

Sonra;

Uzaklarda görünen

Bir köy olsun,

Bizim köyümüz.

Evleri görünsün; kerpiçten.

Okulunu da çiz;

Bacası ak tüten...

Ve,

Bir yol çiz

Arkadaki dağların ta yücesine

Aydınlık olsun...

Eline sağlık öğretmenim,

Ne kadar da güzel oldu!..

Olmasaydı bu çizgiler,

Boş kâğıt neye yarardı!..

Ya ben;

Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;

Bilginin,

Gerçeğin,

Sevginin

Solmayacak çizgileri.

Ya onlar olmasaydı,

Ben; manzarasız

Boş resim kâğıdı gibi

Bir hiç olurdum...

Devam et öğretmenim:

Tükenmesin hiç kalemin,

Tükenmesin nefesin.

Gönlümün ta derinliklerinde

Yücelerden yücesin...

Bir kâğıda,

Bir kendime bakıyorum.

Başkalarını bilmem ama,

Dünyanın en büyük sanatkârı

İnan sensin...

Hüseyin KULAKSIZ

BEN ÖĞRETMENİM

Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.

Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.

İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.

Ayfer TOMRUK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

SÖZ VERDİM ÖĞRETMENİME

Öğretmenim, babam, ana kucağım

Okulum, ilim, şehrim, bucağım

Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM.

Yeteri kadar çalışacağım,

Rakibimle yan yana yarışacağım,

Elbette aralarına karışacağım

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Yükselmeli insan dalında

Göstermeli becerisini cihanda

Çalışkanlık belli olur simada

Söz verdim öğretmenime

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Zeynep Kamil İlköğretim Okulu

SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim

Kalemimin mürekkebi alın terindir.

Vedalaşıp gidersem öğretmenim

Unutmayı unuturum da, unutmadığım

Kalbimdeki en güzel yerindir.

Bir gün adımı soranda çocuklarım

Kendimden önce senin adını söylerim

Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,

Uğrunda harcanır boncuk boncuk,

Yine de bitmez öğretmenim var derim

Güllerin güzelliğini göstermeden önce

Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım

Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma

Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir

Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim

Sen güneş kadar uzakta bile olsan

Her bakışımda gülümseyişini görürüm

Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar

İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bizi doğruya, güzelliğe yönelten; odur hep destekleyen ve odur geleceğe güvenle gülümseyen. Hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmamayı, pes etmemeyi ve ne olursa olsun tüm gücümle direnmeyi öğrettiğiniz için size minnettarım. Güzel günler sizinle olsun...

Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez… Binlerce kez teşekkürler öğretmenim, öğretmenler gününüzü kutlarım.

Bir milletin gerçek kurtuluşu milli eğitimden geçer. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır… Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

TÜRKİYE'DE ÖNEMİ

Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

DÜNYADA ÖNEMİ

Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. 8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur.Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanıyor.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.