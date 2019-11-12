Öğretmenler Günü şiirleri nelerdir 2021? Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler 2021
Öğretmenler Günü şiirleri nelerdir 2021? Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler uzun, 1,2,3,4,5,6,7 kıtalık, okul öncesi, ortaokul, ilkokul, lise düzeyi, duygusal hangileridir? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler.
Öğretmenler Günü nedeniyle internette şiirler araştırılmaya başlandı. Peki Öğretmenler Günü şiirleri nelerdir 2021? Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler uzun, 1,2,3,4,5,6,7 kıtalık, okul öncesi, ortaokul, ilkokul, lise düzeyi, duygusal hangileridir? Sizler için araştırdık. Tüm detaylar haberimizde...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
1 KITALIK
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM
Öğretmenim babam ana kucağım
Okulum şehrim ilim bucağım
Sınıfım sa evim barkım ocağım
Söz verdim öğretmenime
Büyük adam olacağım
CANIM ÖĞRETMENİM
Ailemden sonra seni tanıdım.
Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.
Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,
Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.
Kendimi seninle keşfettim.
Seni her şeyden çok sevdim.
Benim Canım Öğretmenim…
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2 KITALIK
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
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3 KITALIK
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
KÖY ÖĞRETMENLERİ
Yurdumuz uçsuz bucaksız
Gökte yıldız kadar köylerimiz var
Ama uzak ama harap ama garipsi
Alın benim gönlümden de o kadar
Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Alın benim gönlümden de o kadar
Siz kara göklerin yıldızları
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu
Alın benim gönlümden de o kadar...
4 KITALIK
BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ
Birçok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim Canım Öğretmenim.
Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim Canım Öğretmenim.
Atatürk’ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim Canım Öğretmenim.
Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim Canım Öğretmenim
ÖĞRETMEN
A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
5 KITALIK
CANIM ÖĞRETMENİM!
Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adadın öğretmenim kendini,
Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.
Koruyup gözetip sakındın gözünde,
İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,
Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.
Bizim başarımızdı bütün emelin,
Sen üzülme solmasın hiç cemalin,
Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,
Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.
Suçumu bağışlayıp hep af edersin,
Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.
Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,
Ben de bir gün öğretmen olursam,
Canım öğretmenim önümde bir örneksin
GÜL YILMAZ
6 KITALIK
GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖĞRETMENİM
Doğruluğun, iyiliğin ve güvenli geleceğin,
Etrafına sevgiler saçan o güzel yüreklerin,
Emeklerine karşılık verilen o iyi dileklerin,
Sahibisin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Masum çocukların içini ısıtan bir güneşsin,
Onlara adeta tüm sevgiyi veren meleksin,
Tüm insanlık sana binlerce teşekkür etsin,
Diyorum öğretmenim, günün kutlu olsun.
Yetiştirdin Kanunileri, Fatihleri, Yavuzları,
Engin bakışınla aydınlattın büyük insanları,
Tarihe adını yazdıran o büyük kurtarıcıları,
Yetiştirdin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Sen aydınlığa giden sonsuz yolları öğrettin,
Şehit kanlarıyla oluşan şanlı bayrağı öğrettin,
En önemlisi, bu nesillere Atatürk'ü öğrettin,
Öğretensin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Kırk yıl kölesi olunurmuş bir harf öğretenin,
Düsturumuz oldu gösterdiğin o hedeflerin,
Etrafına bir bak, bu insanlar senin eserin,
Övünmelisin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır der Atatürk,
Kemal adına sahip çıkmıştır şanı büyük o Türk,
Öğretmene en büyük değer veren yine Atatürk,
Büyüksün sen öğretmenim, günün kutlu olsun.
AHMET ÇAKIR
GÜL ÖĞRETMENİM
Geleceğe ışık tutan,
Bilgimize bilgi katan,
İrfan kaynağından akan,
Dil sendedir öğretmenim.
Daim üzerimde gözün
Kulağıma küpe sözün
Ders işlerken güler yüzün
Gül sendedir öğretmenim
Karanlığa çıra sensin
Cehalete çare sensin
Hayatıma yön verensin
Yol sendedir öğretmenim
Türkçe, tarih gördük tek tek
Dini, fenni bilmek gerek
İlim dolu petek petek,
Bal sendedir öğretmenim
Öğrettin edebi, yolu
Sayende sevdik okulu
Salkım salkım meyve dolu,
Dal sendedir öğretmenim
Ata gibi sevilecek,
Yoluna gül dökülecek,
Hep minnetle öpülecek,
El sendedir öğretmenim.
Mehmet Postallı
7 KITALIK
SEVGİ ÖĞRETMEN DEMEK
Dünyanın en nadide çiçeğidir öğretmen
İnsanlık meşalesi çerağında en etmen,
Gönüllerin mimarı özden olan eğitmen
Sevgi öğretmen demek
Bilgi öğretmen demek
Dünyayı algılayıp okumayı yazmayı,
Paylaştıkça çoğalan büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi gerçek insan olmayı,
Bilen öğretmen demek
Gören öğretmen demek
Ruhlara şekil veren şair şiirinde dil,
Aşkı terennüm eden âşık sazında tel,
Burcu burcu açacak Bahçıvan elinde gül
Bülbül öğretmen demek
Sümbül öğretmen demek
İlim irfan ordusu öğretmen komutanı
Özgürlüğün bayrağı sevda anavatanı
Ürünleri beyzade o gönüller sultanı
İlim öğretmen demek
Âlim öğretmen demek
En güzeli öğreten mutluğun baş tacı
Kararan vicdanların iksiriyle ilacı
Her dalı yediveren o muhabbet ağacı
Hürmet öğretmen demek
Nimet öğretmen demek
Yeni neslin nüvesi istikbalin mimarı
Eğittikleri onun canı, cananı, varı
İlim aşkına yanmak vatana yadigârı
Kitap öğretmen demek
Hitap öğretmen demek
Ey yurdumun güzeli! Dağlar sana eğilsin
Her şeyi yetiştiren sen sıradan değilsin,
Mukaddes görevinde her konuda failsin
Sevgi öğretmen demek
İlgi öğretmen demek
BEN BİR ÖĞRETMENİM
Ben bir öğretmenim
Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,
Kini, öfkeyi nefreti değil.
Ben bir öğretmenim
Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma
Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.
Ben bir öğretmenim
Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı
Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı
Öğretirim çocuklarıma.
Ben bir öğretmenim
Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi
Ve bu güzel çiçeklere
Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.
Ben bir öğretmenim
Ve öğretirim çocuklarıma
Ülküm vatanı yüceltmektir.
Ben bir öğretmenim
Çiçektir diyemem çocuklarıma
Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,
Ve öğreteceğim çocuklarıma
İyilikten güzellikten yana ne varsa.
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinTen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.
2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ DÜNYADA NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Azerbaycan‘da her sene 5 Ekim günü Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir."