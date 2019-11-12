Öğretmenler Günü şiirleri nelerdir 2022? Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler 2022

Öğretmenler Günü nedeniyle internette şiirler araştırılmaya başlandı. Peki Öğretmenler Günü şiirleri nelerdir 2022? Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler uzun, 1,2,3,4,5,6,7 kıtalık, okul öncesi, ortaokul, ilkokul, lise düzeyi, duygusal hangileridir? Sizler için araştırdık. Tüm detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

1 KITALIK

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Öğretmenim babam ana kucağım

Okulum şehrim ilim bucağım

Sınıfım sa evim barkım ocağım

Söz verdim öğretmenime

Büyük adam olacağım

CANIM ÖĞRETMENİM

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.

Benim Canım Öğretmenim…

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2 KITALIK

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

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3 KITALIK

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

4 KITALIK

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Birçok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk’ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

5 KITALIK

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

6 KITALIK

GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖĞRETMENİM

Doğruluğun, iyiliğin ve güvenli geleceğin,

Etrafına sevgiler saçan o güzel yüreklerin,

Emeklerine karşılık verilen o iyi dileklerin,

Sahibisin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Masum çocukların içini ısıtan bir güneşsin,

Onlara adeta tüm sevgiyi veren meleksin,

Tüm insanlık sana binlerce teşekkür etsin,

Diyorum öğretmenim, günün kutlu olsun.

Yetiştirdin Kanunileri, Fatihleri, Yavuzları,

Engin bakışınla aydınlattın büyük insanları,

Tarihe adını yazdıran o büyük kurtarıcıları,

Yetiştirdin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Sen aydınlığa giden sonsuz yolları öğrettin,

Şehit kanlarıyla oluşan şanlı bayrağı öğrettin,

En önemlisi, bu nesillere Atatürk'ü öğrettin,

Öğretensin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Kırk yıl kölesi olunurmuş bir harf öğretenin,

Düsturumuz oldu gösterdiğin o hedeflerin,

Etrafına bir bak, bu insanlar senin eserin,

Övünmelisin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır der Atatürk,

Kemal adına sahip çıkmıştır şanı büyük o Türk,

Öğretmene en büyük değer veren yine Atatürk,

Büyüksün sen öğretmenim, günün kutlu olsun.

AHMET ÇAKIR

GÜL ÖĞRETMENİM

Geleceğe ışık tutan,

Bilgimize bilgi katan,

İrfan kaynağından akan,

Dil sendedir öğretmenim.

Daim üzerimde gözün

Kulağıma küpe sözün

Ders işlerken güler yüzün

Gül sendedir öğretmenim

Karanlığa çıra sensin

Cehalete çare sensin

Hayatıma yön verensin

Yol sendedir öğretmenim

Türkçe, tarih gördük tek tek

Dini, fenni bilmek gerek

İlim dolu petek petek,

Bal sendedir öğretmenim

Öğrettin edebi, yolu

Sayende sevdik okulu

Salkım salkım meyve dolu,

Dal sendedir öğretmenim

Ata gibi sevilecek,

Yoluna gül dökülecek,

Hep minnetle öpülecek,

El sendedir öğretmenim.

Mehmet Postallı

7 KITALIK

SEVGİ ÖĞRETMEN DEMEK

Dünyanın en nadide çiçeğidir öğretmen

İnsanlık meşalesi çerağında en etmen,

Gönüllerin mimarı özden olan eğitmen

Sevgi öğretmen demek

Bilgi öğretmen demek

Dünyayı algılayıp okumayı yazmayı,

Paylaştıkça çoğalan büyükleri saymayı,

Küçükleri sevmeyi gerçek insan olmayı,

Bilen öğretmen demek

Gören öğretmen demek

Ruhlara şekil veren şair şiirinde dil,

Aşkı terennüm eden âşık sazında tel,

Burcu burcu açacak Bahçıvan elinde gül

Bülbül öğretmen demek

Sümbül öğretmen demek

İlim irfan ordusu öğretmen komutanı

Özgürlüğün bayrağı sevda anavatanı

Ürünleri beyzade o gönüller sultanı

İlim öğretmen demek

Âlim öğretmen demek

En güzeli öğreten mutluğun baş tacı

Kararan vicdanların iksiriyle ilacı

Her dalı yediveren o muhabbet ağacı

Hürmet öğretmen demek

Nimet öğretmen demek

Yeni neslin nüvesi istikbalin mimarı

Eğittikleri onun canı, cananı, varı

İlim aşkına yanmak vatana yadigârı

Kitap öğretmen demek

Hitap öğretmen demek

Ey yurdumun güzeli! Dağlar sana eğilsin

Her şeyi yetiştiren sen sıradan değilsin,

Mukaddes görevinde her konuda failsin

Sevgi öğretmen demek

İlgi öğretmen demek

BEN BİR ÖĞRETMENİM

Ben bir öğretmenim

Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

Kini, öfkeyi nefreti değil.

Ben bir öğretmenim

Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

Ben bir öğretmenim

Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

Öğretirim çocuklarıma.

Ben bir öğretmenim

Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

Ve bu güzel çiçeklere

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

Ben bir öğretmenim

Ve öğretirim çocuklarıma

Ülküm vatanı yüceltmektir.

Ben bir öğretmenim

Çiçektir diyemem çocuklarıma

Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

Ve öğreteceğim çocuklarıma

İyilikten güzellikten yana ne varsa.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinTen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DÜNYADA NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Azerbaycan‘da her sene 5 Ekim günü Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir."