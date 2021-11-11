Özellikle öğrenciler ve öğretmenler tarafından 2021-2022 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü’nün önemi ve ne zaman kutlanacağı oldu. Öğretmenler Günü’nün tarihini merak eden öğrenciler konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Öğretmenler Gününün kaçıncı yılını kutluyoruz 2021? Öğretmenler günü kaç yıldan beri kutlanıyor? Kim ilan etmiştir? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler…

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN KAÇINCI YILINI KUTLUYORUZ

Neredeyse herkesin favori bir öğretmeni vardır, potansiyelinizi görebildiği ve sizi cesaretlendirmek için her şeyin ötesine geçen bir öğretmen. Öğretmenlerin gelecek nesilleri şekillendirdiği düşünüldüğünde ise her yıl bir gün öğretmenlerimize “teşekkür ederim” demek en azından elimizden gelenin en iyisini yapmaktır.

24 Kasım Öğretmenler Gününün bu yıl 40. yılı kutlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAÇ YILINDAN BERİ KUTLANIYOR? KİM İLAN ETMİŞTİR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Çünkü 24 Kasım 1928 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bu nedenle öğretmenlerimizi andığımız bu gün, ülkemizde 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım’da kutlanır.

11 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını vermişti. Bu unvan 24 Kasım 1928’de Atatürk’ün kabulü ve Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlanması ile resmîleşti.

Sonraki yıllarda 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü ilan eden, dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren’dir.

Günümüzden tam 40 yıl önce 1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü nedeniyle, onun “başöğretmen” olduğu 24 Kasım tarihinin her yıl ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

26 Şubat 1981’de Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği” ile Öğretmenler Günü’nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi. 26 Kasım 1992 tarihinde Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Her yıl düzenlenen bu kutlamalar Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.



1981 yılında dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle seslenmişti:

“Sevgili Öğretmenler, 24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bu gün aynı zamanda en büyük öğretmen Atatürk’ün ideallerinin gerçekleşmesi günü de olsun. Ayrıca bu gün; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yarının Türk çocuklarının Atatürk’ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesile ile hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım.” (Kaynak: Kenan Evren’in Anıları, Cilt 2, 1991)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Öğretmenler Günü, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığının kararları doğrultusunda Türkiye’de de geçerli olan 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

Bununla birlikte Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bunun Türkiye’de dönemin askerî rejiminin kararı olduğuna ve 5 Ekim’in daha evrensel bir nitelik taşıdığına işaret ederek kutlamalarını 5 Ekim günü gerçekleştirmektedirler.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütleri (UNESCO) tarafından 1994 yılında oluşturulmuştur ve her yıl 5 Ekim’de kutlanır.

Bu gün, 5 Ekim 1994’te UNESCO tarafından 1966’da UNESCO Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Eğitim hakkının temel bir insan hakkı olduğunu ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nın ortak imzasının yıl dönümü nedeniyle seçilmiştir.

1966 yılı 5 Ekim günü, Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”nin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üye ülkeler ve hükümetler toplumda yetkin, nitelikli ve motive olmuş öğretmenlerin önemini belirten bu tavsiyeyi oybirliğiyle kabul etmişlerdir. Bu nedenle dünya genelinde pek çok ülkede 1994 yılından itibaren her yıl 5 Ekim, UNESCO tavsiyesiyle Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

UNESCO 2021 Dünya Öğretmenler Gününün Teması

2021 UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ortak kutlama mesajına göre, COVID-19 kriziyle bir buçuk yıldan sonra, 2021 Dünya Öğretmenler Gününün, “Eğitimde iyileşmenin merkezinde öğretmenler” teması altında öğretmenlerin iyileşme sürecine tam olarak katkıda bulunmaları için ihtiyaç duydukları desteğe odaklanıyor.

UNESCO tarafından beş günlük bir dizi küresel ve bölgesel etkinlik ile uzun süredir devam eden pandeminin öğretmenlik mesleği üzerindeki etkisini ele alınarak, etkili ve gelecek vaat eden politika yanıtlarını vurgulanıyor ve öğretim personelinin tam kapasite geliştirmesini sağlamak için atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanıyor.

​​​​​​​

Dünyada Farklı Tarihlerde Kutlanıyor…

Uluslararası Dünya Öğretmenler Günü her yıl Ekim ayının ilk Cuma günü kutlanır. Ancak bu tarihte Avustralya’da genellikle okullar tatil olduğu için Ekim ayının son Cuma günü olarak seçilmiştir.

Hindistan’da kutlanan Öğretmenler Gününün tarihi ise 5 Eylül. Hindistan’ın eski Cumhurbaşkanı, bilim adamı, filozof ve 5 Eylül 1888’de doğan Sarvepalli Radhakrishnan’ın doğum gününün yıldönümünde kutlanır.

Dünyanın farklı ülkelerinde Öğretmenler Günü kutlamaları 20. yüzyılda başlamıştır. Günümüzde Öğretmenler günü 100’den fazla ülkede kutlanmaktadır.